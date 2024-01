Washington (awp/afp) - Les prix de gros ont légèrement baissé en décembre aux Etats-Unis, pour le troisième mois d'affilée, offrant une bonne surprise car une légère hausse était attendue, et apportant un regain d'optimisme au lendemain de chiffres de l'inflation moins bons que prévu.

Les prix ont reculé de 0,1% sur un mois, selon l'indice des prix à la production PPI publié vendredi par le département du Commerce, et qui mesure l'inflation côté producteurs.

Les analystes tablaient, au contraire, sur une progression de 0,1%, selon le consensus de Market Watch.

La baisse des prix de gros en décembre est principalement due à la baisse des prix de l'énergie, précise le département du Commerce.

Le chiffre de novembre a par ailleurs été révisé, montrant un recul de 0,1%, et non une stabilité à zéro, comme cela avait initialement été annoncé.

Sur un an, la progression des prix est de 1,0%, en légère hausse par rapport à novembre, quand elle était tombée à 0,8%. Mais il s'agit d'un fort ralentissement par rapport aux 6,4% qui avaient été enregistrés en décembre 2022.

Par conséquent, l'inflation dite sous-jacente, qui exclut l'alimentation et l'énergie, s'accélère légèrement sur un mois, à 0,2% contre 0,1%, ainsi que sur un an, à 2,5% contre 2,4%. Elle était de 4,7% en décembre 2022.

Ces chiffres sont "encourageants", relève Matthew Martin, économiste pour Oxford Economics.

L'indice PPI est publié au lendemain de l'indice CPI, qui mesure l'inflation côté consommateurs et sur lequel sont indexées les retraites. Il est reparti à la hausse plus fort que prévu en décembre, à 3,4% sur un an, contre 3,1% en novembre.

La mesure de l'inflation privilégiée par la banque centrale américaine (Fed), l'indice PCE, était tombée en novembre au plus bas depuis début 2021, à 2,6% sur un an. Les chiffres de décembre seront publiés le 26 janvier.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 30 et 31 janvier.

Les chiffres de l'indice PPI "confortent l'idée selon laquelle (...) la prochaine mesure de la Fed sera de réduire les taux", a commenté Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour High Frequency Economics, dans une note.

Elle table sur une première baisse "en juin", mais "si l'inflation diminue plus rapidement que prévu, (...) une baisse des taux en mars n'est pas exclue".

afp/lk