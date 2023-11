Washington (awp/afp) - L'indice des prix de gros aux États-Unis, qui mesure l'inflation côté producteurs, a baissé en octobre sur un mois, et est tombé sur un an à son plus bas niveau depuis avril 2020.

La hausse des prix est ainsi tombée à 1,3% par rapport à octobre 2022, selon l'indice des prix à la production PPI publié mercredi par le département du Travail.

Et par rapport à septembre, ils sont même en baisse de 0,5%.

Le ralentissement de la hausse des prix est notamment dû à la forte baisse des prix de l'essence, précise le département du Travail.

L'indice PPI "a surpris à la baisse en octobre, après avoir surpris à la hausse en septembre", a commenté Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour High Frequency Economics.

"Il s'agit d'un excellent rapport (...) à l'égard de la poursuite de la réduction de l'inflation", et qui pourrait jouer dans la balance mi-décembre, lors de la prochaine réunion de la Fed, en faveur d'un maintien des taux à leur niveau actuel, a-t-elle ajouté, faisant toutefois état des risques liés aux "évolutions géopolitiques".

L'inflation côté consommateurs est, elle, notamment mesurée par deux indices, le CPI et le PCE.

L'indice CPI de l'inflation, sur lequel sont indexées les retraites, publié mardi, a montré un net ralentissement, à 3,2% sur un an. L'indice PCE, privilégié par la Fed, sera lui publié le 30 novembre.

afp/rp