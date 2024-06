Washington (awp/afp) - La Réserve fédérale américaine (Fed) a maintenu ses taux inchangés, dans la fourchette de 5,25 à 5,50%, mercredi à l'issue de sa réunion, et indiqué que ses responsables pensent en moyenne les abaisser à une seule reprise cette année.

Le comité de politique monétaire (FOMC) de la banque centrale a révisé à la hausse sa prévision d'inflation pour 2024 et 2025, à 2,6% et 2,3% et fait état de "modestes progrès supplémentaires" vers l'objectif de 2% d'inflation. Les prévisions de croissance du Produit intérieur brut (PIB) restent en revanche identiques à celles publiées en mars: 2,1% en 2024 et 2,0% en 2025.

afp/rp