Washington (awp/afp) - Une gouverneure de la banque centrale américaine (Fed) a estimé mardi qu'une nouvelle hausse des taux pourrait être nécessaire pour juguler l'inflation, si celle-ci ne ralentit pas assez au cours des prochains mois.

"Je m'attends toujours à ce que nous devions relever encore les taux pour ramener l'inflation à notre objectif de 2,0%", a souligné Michelle Bowman, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, lors d'une conférence devant des banquiers à Columbus (Ohio).

Elle s'est ainsi dite "prête à soutenir" une telle action "lors d'une prochaine réunion si les données disponibles indiquent que les progrès en matière d'inflation sont au point mort ou sont insuffisants pour ramener l'inflation à 2,0%".

L'inflation s'est établie à 3,4% en rythme annualisé en septembre, selon l'indice PCE, privilégié par la Fed.

A l'issue de sa réunion de politique monétaire du 1er novembre, la Fed a néanmoins maintenu les taux dans la fourchette de 5,25 à 5,50% dans laquelle ils se trouvent depuis juillet, pour la seconde réunion d'affilée, après onze hausses depuis mars 2022.

Mme Bowman a néanmoins souligné avoir "soutenu" cette décision et juge que le taux "semble restrictif", c'est-à-dire qu'il ralentit l'activité économique.

"Nous avons constaté des progrès considérables dans la réduction de l'inflation, mais celle-ci reste élevée et les chiffres récents sont inégaux", a souligné la gouverneure de la Fed.

Elle a également mis en garde contre "un risque persistant que l'inflation des services reste persistante", et que "la hausse des prix de l'énergie annule certains progrès réalisés dans la réduction de l'inflation".

D'autant plus, a-t-elle précisé, que "les conditions financières se sont durcies depuis septembre", soulignant qu'"une partie de ce resserrement s'est produite grâce aux rendements obligataires à long terme", qui ont fortement monté.

"Nous ne connaissons pas encore les effets du resserrement des conditions financières sur l'activité économique et l'inflation", a encore indiqué Michelle Bowman, faisant également état d'"un niveau d'incertitude inhabituellement élevé".

Aux Etats-Unis, les données économiques montrent cependant une croissance économique solide et un marché de l'emploi toujours fort. Et "l'offre et la demande sur le marché du travail pourraient être en train de mieux s'équilibrer", alors que le pays connaît depuis plus de deux ans une importante pénurie de main d'oeuvre.

La prochaine réunion de la Fed est prévue les 12 et 13 décembre. Elle sera assortie d'une actualisation des prévisions économiques.

