Washington (awp/afp) - La confiance des consommateurs s'est de nouveau dégradée aux Etats-Unis en octobre, pour le troisième mois d'affilée, ceux-ci se montrant plus inquiets pour la situation actuelle malgré des indicateurs macro-économiques au beau fixe.

L'indice est tombé à 102,6 points, a indiqué mardi le Conference Board, contre 104,3 points en septembre, selon des données révisées en hausse. La baisse est cependant moins forte qu'attendu puisque les analystes anticipaient 100 points, selon le consensus de briefing.com.

"Les consommateurs restent préoccupés par la hausse des prix en général, et tout particulièrement concernant l'alimentation et l'essence. Ils expriment également leur inquiétude au sujet de la situation politique et de la hausse des taux d'intérêt", a détaillé Dana Paterson, cheffe économiste du Conference Board, citée dans le communiqué.

L'indice sur la situation actuelle est celui qui a connu la baisse la plus sensible, passant de 146,2 points en septembre à 143,1 points en octobre.

Une baisse qui s'explique par "une vue moins optimiste du climat des affaires. Concernant la situation de l'emploi, plus de consommateurs estiment qu'il y a +beaucoup+ d'emplois par rapport à septembre", a détaillé Mme Peterson.

L'indice mesurant les anticipations est également en recul mais moins marqué, tombant à 75,6 points, contre 76,4 points un mois plus tôt.

La principale inquiétude est de voir les taux d'intérêt continuer dans les prochains mois et que l'inflation pourrait rester plus élevée plus longtemps.

La Réserve fédérale (Fed) a entamé dans la matinée sa réunion afin de décider si elle augmentera une nouvelle fois ses taux d'intérêt, actuellement situés dans une fourchette de 5,25 à 5,50%.

L'immense majorité des analystes anticipent cependant une nouvelle pause, qui serait la troisième sur les quatre dernières réunions de la Fed, malgré une inflation qui reste supérieure à l'objectif de 2%.

L'inflation se situait en septembre à 3,4% sur un an, stable depuis trois mois, selon l'indice PCE qui est celui privilégiée par la banque centrale américaine.

La situation économique américaine reste néanmoins largement positive, avec une croissance du PIB qui a plus que doublé au troisième trimestre, à 4,9% en rythme annualisé, et un taux de chômage qui reste obstinément bas, à 3,8%.

