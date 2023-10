Washington (awp/afp) - La question pour la banque centrale américaine (Fed) n'est à présent plus de savoir jusqu'où grimperont les taux, désormais à leur sommet ou presque, mais combien de temps les maintenir à ce niveau, le plus élevé depuis plus de 20 ans.

"Plusieurs" responsables de la Fed "ont fait remarquer que (...) les décisions et les communications" de l'institution "devraient se concentrer davantage sur la durée du maintien du taux directeur à des niveaux restrictifs plutôt que sur le niveau de hausse du taux directeur", rapporte le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, les 19 et 20 septembre, publié mercredi.

Le Comité de politique monétaire de la Fed avait, lors de cette réunion, maintenu les taux dans la fourchette de 5,25 à 5,50%, avertissant cependant qu'il pourrait être nécessaire de les relever de nouveau d'ici la fin de l'année.

Après 11 hausses depuis mars 2022, et des taux qui ont, au total, pris plus de 5 points de pourcentage, ceux-ci ont désormais atteint leur pic, ou presque.

"Tous les participants (à cette réunion) ont convenu que la politique devrait rester restrictive pendant un certain temps jusqu'à ce que le (FOMC) soit convaincu que l'inflation baisse durablement vers son objectif" de 2%, détaillent les minutes.

La nécessité de relever encore le taux d'ici la fin de l'année ne fait en revanche pas l'unanimité parmi les responsables de la Fed: "une majorité de participants ont estimé qu'une hausse supplémentaire (...) serait probablement appropriée".

Plusieurs d'entre eux ont, ces derniers jours, réitéré ce point de vue, face à une inflation toujours trop élevée, et alors que la solidité de l'économie américaine pourrait lui permettre d'absorber ce resserrement sans tomber dans la récession.

Deux présidents de Fed régionales ont aussi estimé que les conditions monétaires plus strictes provoquées par la hausse des rendements des bons du Trésor pourraient avoir un effet similaire.

L'indice CPI de l'inflation, sur lequel sont indexées les retraites, sera publié jeudi pour le mois de septembre. Après être reparti à la hausse cet été, il devrait reprendre sa baisse, et s'établir à 3,6% sur un an, contre 3,7% le mois dernier, selon le consensus de MarketWatch.

L'indice PCE, privilégié par la Fed, sera lui publié plus tard dans le mois, juste avant la prochaine réunion de la banque centrale, les 31 octobre et 1er novembre.

afp/rp