Washington (awp/afp) - Le système bancaire aux Etats-Unis reste "bien capitalisé", mais certaines banques font face à des "risques" liés notamment aux difficultés du secteur de l'immobilier commercial, qui souffre du déploiement du télétravail, a déclaré jeudi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen.

"Il existe des risques. Et certaines institutions seront confrontées à des tensions liées à l'immobilier commercial dont nous savons qu'elles ont été considérablement touchées, en particulier les immeubles de bureaux, par la pandémie", a déclaré la ministre de l'Economie et des Finances de Joe Biden, lors d'une audition par une commission du Sénat.

"Les prêts devront être refinancés dans un environnement caractérisé par des frais d'intérêt plus élevés, des valorisations plus faibles et des taux d'inoccupation en hausse", a souligné Mme Yellen.

Ainsi, "pour certaines banques, cela sera un problème, mais dans l'ensemble, je dirais que le système est bien capitalisé", a-t-elle ajouté.

Le président de l'antenne de Richmond de la banque centrale américaine (Fed), qui était invité jeudi par l'Economic Club de New York, a lui aussi fait état d'un "risque pour l'immobilier commercial", en particulier pour les immeubles de bureaux.

"J'étais à Washington hier, où les bureaux du centre-ville sont à haut risque, et c'est un risque pour les banques", mais qui, cependant, n'est pas inconnu, a-t-il souligné.

Il a dit espérer et anticiper "que les banques les ont planifiés", et que la Fed les a soumises "à des tests assez sévères sur l'immobilier commercial", avec des résultats "relativement rassurants".

Il a cependant ajouté que les régulateurs sont susceptibles de ne pas "savoir s'il existe des banques dont les risques ne sont pas correctement comptabilisés".

Les bureaux aux Etats-Unis sont, en moyenne sur la semaine, remplis à moitié seulement par rapport à avant la pandémie de Covid-19, selon les données de Kastle, qui gère les badges d'entrée de 40.000 entreprises du pays.

Avec des disparités puisque, sur les dix principales métropoles du pays, le taux d'occupation fin janvier s'étalait de 43,4% à Philadelphie (Pennsylvanie) à 65,5% à Austin (Texas).

Janet Yellen a par ailleurs confirmé la volonté de l'administration Biden de mieux réglementer le secteur des conseillers en investissement: "nous prévoyons de publier prochainement une proposition" en ce sens.

"Notre évaluation des risques montre qu'il s'agit d'un domaine qui offre aux individus sanctionnés, aux criminels et autres, un moyen de déplacer des richesses et d'investir aux États-Unis", a-t-elle précisé.

afp/al