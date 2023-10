Washington (awp/afp) - L'indice des prix de gros aux États-Unis, qui mesure l'inflation côté producteurs, a ralenti sur un mois en septembre, mais a continué à accélérer sur un an, grimpant à son plus haut niveau depuis avril, tiré de nouveau par les prix de l'essence.

Les prix ont augmenté de 0,5% sur un mois en septembre, contre 0,7% en août, selon l'indice des prix à la production PPI publié mercredi par le département du Travail.

Le ralentissement est moins fort qu'attendu cependant, puisque les analystes voyaient l'indice tomber à 0,3%, selon le consensus de Briefing.com.

Et sur un an, la hausse des prix est de 2,2%, contre 2,0% en août (donnée révisée en hausse).

Comme en août, les prix de gros ont été tirés par les prix de l'essence à la pompe.

Hors alimentation et énergie, la hausse est de 0,2% sur un mois, comme en août, et elle ralentit sur un an, à 2,8% contre 2,9% en août.

L'inflation côté consommateurs est, elle, notamment mesurée par deux indices, le CPI et le PCE.

L'indice CPI de l'inflation, sur lequel sont indexées les retraites, sera publié jeudi pour le mois de septembre. Après être reparti à la hausse cet été, il devrait reprendre sa baisse, et progresser de 3,6% sur un an, contre 3,7% le mois dernier, selon le consensus de MarketWatch.

L'indice PCE, privilégié par la Fed, sera lui publié plus tard dans le mois, juste avant la prochaine réunion de la banque centrale, les 31 octobre et 1er novembre.

afp/rp