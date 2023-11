PARIS, 23 novembre (Reuters) - Après une année 2023 globalement favorable aux marchés financiers, 2024 devrait offrir aux intervenants des opportunités plus limitées et ceux-ci devront privilégier une gestion active face à de nouveaux risques liés à des taux d'intérêt durablement au-dessus de 2%, des menaces sur la croissance et des interrogations sur les dettes souveraines, estiment les gérants d'Ostrum AM.

Pour les marchés actions, ils préconisent de se replier sur le segment défensif et les secteurs offrant une bonne visibilité comme la santé, la téléphonie, la consommation courante et les services informatiques. Ils estiment qu'il faudra entamer un retour prudent vers les valeurs de croissance seulement à partir du deuxième trimestre 2024.

"Les marchés européens devraient atteindre leur point bas au deuxième trimestre alors que le processus de révision des résultats (des entreprises) s'achèvera", souligne Frédéric Leguay, directeur de la gestion actions assurance chez Ostrum, cité dans un communiqué.

Selon lui, le secteur défensif permettra de se prémunir contre le ralentissement économique attendu en début d'année, Ostrum estimant que la zone euro affichera en moyenne une croissance de 0,5% l'an prochain avec une inflation revenant progressivement vers un taux de 2,5% fin 2024.

La faible croissance attendue en Europe s'accompagnera d'interrogations sur la soutenabilité des dettes publiques. Ostrum voit ainsi un risque sur les notations souveraines de la France et de l'Italie et estime que "l'amortissement des programmes d'assouplissement quantitatif pèsera encore sur les marchés" malgré la baisse prévue de 50 points de base des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale américaine (Fed) au second semestre 2024.

La société de gestion note par ailleurs que l'économie mondiale enregistrera en 2024 une situation assez hétérogène, à trois vitesses, avec une croissance américaine relativement solide autour de 2%, une quasi stagnation en Europe et un PIB chinois qui restera plombé notamment par l'immobilier.

Concernant le marché des taux, très volatil en 2023, les experts d'Ostrum disent s'attendre à une année record des émissions souveraines, notamment de la part du Trésor américain, qui doit financer un déficit budgétaire de 1.800 milliards de dollars.

Alexandre Caminade, le directeur de la gestion des taux chez Ostrum, prédit une pentification de la courbe des taux (creusement de l'écart entre les rendements à court et à long terme) sous le double effet de la hausse des emprunts du Trésor et de la baisse des taux de la Fed.

Sur le marché du crédit, Ostrum estime que 2024 sera à l'image de 2023 et qu'il convient de privilégier les obligations à haut rendement (high yield) qui devraient "surperformer" pour une troisième année consécutive tout en restant très sélectifs. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)