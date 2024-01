La roupie indienne et les rendements obligataires examineront cette semaine les données sur l'inflation américaine pour savoir quand la Réserve fédérale est susceptible de réduire les coûts d'emprunt, ainsi que les données sur l'inflation indienne.

Les chiffres de l'inflation américaine sont attendus jeudi, tandis que les chiffres de l'inflation indienne sont attendus le lendemain.

Les données américaines étaient plus importantes du point de vue de la roupie, tandis que pour les rendements obligataires, ce sont les données indiennes qui seront importantes, a déclaré un responsable du Trésor d'une banque.

Il s'attend à ce que la roupie se situe dans la fourchette 83,00-83,30, avec "une tendance à la hausse".

La roupie a terminé vendredi à 83,15, en hausse d'environ 0,1% sur la semaine et se porte mieux que la plupart de ses homologues asiatiques.

Le rapport sur l'emploi américain, très suivi, publié vendredi, ne devrait pas avoir d'impact majeur sur la roupie, selon les traders.

Les employeurs américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre et les salaires ont augmenté plus que prévu, mais le nombre d'emplois créés au cours des deux mois précédents a été revu à la baisse.

Bien que le nombre d'emplois ait été supérieur aux prévisions, la moyenne sur trois mois était de 165 000, en baisse par rapport aux 284 000 de l'année précédente, avec des révisions nettes totalisant -71 000, a déclaré ANZ dans une note.

La tendance "indique un ralentissement substantiel de l'embauche", mais la dynamique semble encore trop robuste pour que la Fed procède à une réduction en mars, a déclaré ANZ.

OBLIGATIONS

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans de l'Inde a terminé en hausse au cours de la première semaine de 2024 à 7,2348%, augmentant de six points de base sur la semaine.

Les traders s'attendent à ce que le rendement fluctue entre 7,18% et 7,27% cette semaine, et prévoient une augmentation des volumes après les faibles échanges observés ces dernières semaines.

Cependant, certains traders sont optimistes quant aux perspectives et voient les rendements obligataires se détendre.

Le rendement de l'obligation de référence de l'Inde devrait diminuer d'environ 50 points de base, atteignant 6,75 % dans les mois à venir, tandis que la dette à court terme pourrait connaître des baisses plus importantes, conduisant à une pentification de la courbe des rendements, a déclaré Vikas Goel, directeur général du négociant primaire PNB Gilts.

La courbe des taux domestiques devrait s'accentuer en 2024, alors que l'on parie sur des baisses de taux de la part de la Fed et de la Reserve Bank of India.

En outre, l'attention reste focalisée sur les actions des investisseurs étrangers qui ont continué à acheter des obligations d'État au cours de la première semaine de 2024, après leurs achats les plus importants en six ans en 2023.

ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** Commerce international de novembre aux États-Unis - 9 janvier, mardi ** Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux États-Unis semaine au 1er janvier - 11 janvier, jeudi (19h00 IST) (sondage Reuters 0,2% sur le mois)

** IPC américain de décembre - 11 janvier, jeudi (19h00 IST)

** Indice des prix à la consommation de décembre en Inde - 12 janvier, vendredi (17:30 p.m. IST) (sondage Reuters 5,7% sur un an) ** Production industrielle de novembre en Inde - 12 janvier, vendredi (17:30 p.m. IST) (sondage Reuters 5,7% sur un an)

** PPI machine manufacturing - 12 janvier, vendredi (7:00 p.m. IST) (rapporté par Nimesh Vora et Dharamraj Dhutia ; édité par Dhanya Ann Thoppil)