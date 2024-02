La roupie indienne devrait se maintenir dans une fourchette cette semaine et la monnaie ainsi que les rendements des obligations d'État seront influencés par les procès-verbaux des dernières réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la Banque de réserve de l'Inde qui auront lieu plus tard dans la semaine.

La roupie a terminé à 83,0150 contre le dollar vendredi, peu de changement d'une semaine à l'autre, même si le billet vert a enregistré son cinquième gain hebdomadaire consécutif sur un recul continu des paris agressifs sur les réductions de taux de la Fed.

Les marchés indiens de la dette et des changes étaient fermés lundi en raison d'un jour férié local.

La roupie devrait s'échanger avec un biais légèrement positif, cette semaine et une continuation des entrées de dollars liées à la dette pourrait stimuler une certaine appréciation, a déclaré un cambiste d'une banque privée.

Les investisseurs étrangers ont acheté des obligations indiennes pour près de 2 milliards de dollars en février, après avoir acheté pour 2,3 milliards de dollars le mois dernier.

Les traders s'attendent à ce que la roupie oscille entre 82,80 et 83,20 cette semaine.

Tous les facteurs indiquent globalement que la tendance est à une roupie plus forte, mais l'accent sera mis sur l'ampleur de l'appréciation autorisée par la RBI, a déclaré Abhilash Koikarra, responsable des devises et des taux chez Nuvama Professional Clients Group.

La RBI intervient sur le marché des changes pour éviter une volatilité excessive.

Les investisseurs seront attentifs au compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, qui doit être publié mercredi et qui pourrait fournir des indications sur la façon dont les décideurs politiques envisagent la trajectoire des taux d'intérêt de référence.

Selon l'outil FedWatch du CME, les investisseurs évaluent à 10,5 % la probabilité d'une réduction des taux en mars, tandis que les probabilités pour mai ont également chuté à 35,5 %, contre un peu plus de 60 % une semaine plus tôt.

Par ailleurs, les rendements des obligations d'État indiennes sont restés largement inchangés la semaine dernière, en dépit d'une hausse des rendements des obligations américaines, qui ont franchi des seuils clés à la hausse. Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans a terminé à 7,0968% vendredi.

Le rendement de l'obligation de référence devrait se négocier dans une fourchette de 7,05%-7,12% cette semaine, avec une attention particulière sur l'évolution des rendements du Trésor et sur les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la RBI. Les minutes sont attendues jeudi.

Au début du mois, la banque centrale indienne a maintenu ses taux et sa position inchangés sans fournir d'indications majeures et a réitéré son engagement à atteindre durablement l'objectif d'inflation à moyen terme de 4 %.

"Le dernier kilomètre de la désinflation est toujours le plus difficile et il faut garder cela à l'esprit", a déclaré le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das.

Les traders seront attentifs aux commentaires des membres après qu'un des membres externes ait voté pour un changement de position et une réduction du taux de rachat de 25 points de base.

"Les rendements obligataires ne devraient pas connaître de volatilité majeure à court terme, et le rendement des obligations de référence ne devrait pas dépasser le niveau de 7,12 %, a déclaré Vijay Sharma, vice-président exécutif senior chez le négociant primaire PNB Gilts.

La situation de l'offre et de la demande devrait devenir plus favorable car l'adjudication de la dette du gouvernement central pour l'année financière en cours a pris fin, alors qu'il vise à emprunter 14,13 trillions de roupies (170,18 milliards de dollars) au cours de la prochaine année financière, ce qui est nettement inférieur aux estimations du marché. ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** Minutes of India's Monetary Policy Committee's February decision - Feb. 22, Thursday (5:00 p.m. IST) ** U.S. S&P Global, manufacturing, services and composite flash PMI - Feb. 22, Thursday (8:15 p.m. IST) ** U.S. (1$ = 83,0300 roupies indiennes) (Rapport de Dharamraj Dhutia et Jaspreet Kalra ; Editing by Eileen Soreng)