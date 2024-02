Les bons résultats des entreprises ont permis à l'indice S&P 500 d'atteindre de nouveaux sommets cette année, détournant l'attention de la voie tortueuse empruntée par la Réserve fédérale pour abaisser les taux d'intérêt. Alors que la saison des bénéfices touche à sa fin, certains investisseurs pensent que la politique monétaire va reprendre ses droits.

Les résultats exceptionnels de Nvidia Corp. ont mis un point d'exclamation sur la période de référence du quatrième trimestre, tandis que l'envolée des actions de la coqueluche de l'intelligence artificielle a propulsé le S&P 500 vers de nouveaux records au cours de la semaine écoulée. L'indice de référence a gagné plus de 6,7 % depuis le début de l'année.

La grande majorité des entreprises ayant publié leurs résultats, les sociétés du S&P 500 sont en passe d'augmenter leurs bénéfices de 10 % au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, selon les données du LSEG IBES, ce qui constituerait la plus forte hausse depuis le premier trimestre 2022.

Alors que l'éclat des bénéfices s'estompera dans les semaines à venir, les projecteurs pourraient se tourner à nouveau vers la situation macroéconomique. L'un des facteurs essentiels pourrait être la hausse constante des rendements obligataires, qui fait suite à la diminution des attentes quant à la mesure dans laquelle la Fed peut assouplir sa politique monétaire cette année sans raviver l'inflation.

"Le marché a pu ignorer la hausse des rendements en raison de la solidité des bénéfices", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège principal en matière d'investissement chez Edward Jones. "L'attention portée à la trajectoire des taux et des rendements pourrait revenir sur le devant de la scène lorsque la saison des bénéfices sera terminée.

La hausse des rendements des bons du Trésor tend à peser sur les valorisations des actions, car elle renforce l'attrait des obligations par rapport aux actions, tout en augmentant le coût du capital pour les entreprises et les ménages. Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans, qui évolue en sens inverse des prix des obligations, a atteint 4,35 % en début de semaine, son niveau le plus élevé depuis la fin novembre.

Si l'optimisme à l'égard des bénéfices et de l'économie a permis aux actions de résister à la hausse des rendements, la situation pourrait changer si les données relatives à l'inflation continuent à être plus stables que prévu, ce qui obligerait la Fed à retarder davantage les baisses de taux d'intérêt.

Les contrats à terme liés au principal taux directeur de la Fed ont montré vendredi que les investisseurs évaluaient à environ 80 points de base les réductions de taux de la Fed cette année, contre 150 points de base début janvier.

Un test d'inflation aura lieu jeudi, avec la publication de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle de janvier, que la Fed suit pour ses objectifs d'inflation. Sur une base mensuelle, l'indice PCE devrait augmenter de 0,3 %, selon un sondage Reuters auprès des économistes, contre une hausse de 0,2 % le mois précédent.

"Si l'inflation reprend sa tendance à la baisse, les taux d'intérêt s'en ressentiront et cela pourrait constituer le prochain catalyseur d'une hausse des actions", a déclaré Chuck Carlson, directeur général d'Horizon Investment Services.

Dans le même temps, de nombreux investisseurs pensent que l'engouement pour l'IA continuera à stimuler les actions dans un avenir prévisible. Nvidia a atteint une valeur de marché de 2 000 milliards de dollars pour la première fois vendredi, profitant d'une demande insatiable pour ses puces qui ont fait de l'entreprise de la Silicon Valley le pionnier de l'essor de l'intelligence artificielle générative.

Nous pensons qu'il est important de conserver une exposition stratégique au secteur technologique américain à grande capitalisation, et la hausse des valeurs technologiques pourrait aller encore plus loin, ont écrit les analystes d'UBS Global Wealth Management vendredi, ajoutant qu'ils pensent que l'intelligence artificielle générative s'avérera être le thème de croissance de la décennie.

La semaine prochaine, d'autres données, notamment sur la confiance des consommateurs et les biens durables, donneront un aperçu plus large de l'état de l'économie. Un certain nombre de sociétés devant publier leurs résultats au cours de la semaine prochaine, notamment Lowe's et Best Buy, sont des détaillants qui donneront un aperçu des dépenses de consommation.

Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital, fait partie des investisseurs qui voient des avantages à ce que l'économie continue à se rapprocher d'un "atterrissage en douceur", c'est-à-dire que la Fed soit en mesure de ralentir l'inflation sans bouleverser la croissance.

"Si nous parvenons à ralentir la croissance et l'inflation, à créer un environnement dans lequel la Fed peut commencer à réduire les taux d'intérêt, cela devrait aider l'action moyenne", a-t-il déclaré.