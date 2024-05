La perspective que les taux d'intérêt restent élevés alors que la Réserve fédérale lutte contre l'inflation assombrit encore les perspectives des actions des petites entreprises américaines, qui sont restées à la traîne des marchés plus larges cette année.

Les actions des petites capitalisations ont bondi à la fin de l'année 2023, alors que l'on s'attendait à ce que la Réserve fédérale ait fini de relever les taux d'intérêt et commence bientôt à assouplir sa politique monétaire. Ce serait un changement bienvenu pour les petites entreprises, qui dépendent plus fortement du financement par l'emprunt et des dépenses de consommation.

Mais la persistance d'une forte inflation a érodé les perspectives de réduction des taux cette année, et les actions des petites capitalisations en ont souffert. Le Russell 2000 n'a progressé que de 0,4 % depuis le début de l'année, soit bien moins que le S&P 500, qui a gagné 7,5 %. On s'attend également à ce que les bénéfices soient faibles, ce qui n'incite guère les investisseurs à délaisser les grandes entreprises au profit d'autres éléments moins risqués de leurs portefeuilles.

"Les investisseurs sont actuellement sceptiques à l'égard des actions de petite capitalisation en raison de la hausse des taux et de l'inflation, et ils ont besoin d'une plus grande clarté sur le fait que la Fed réduira ses taux cette année avant d'intervenir", a déclaré Michael Arone, stratège en chef des investissements pour State Streets SPDR Business, qui a acheté des actions de petite capitalisation en prévision d'une baisse des taux plus tard dans l'année.

Les arguments en faveur des petites capitalisations se sont peut-être améliorés au cours des derniers jours. Les données sur l'emploi aux États-Unis ont montré vendredi que la croissance de l'emploi, tout en restant relativement robuste, s'est ralentie le mois dernier, ce qui a atténué les craintes de voir les taux rester élevés pendant le reste de l'année. L'indice Russell 2000 a progressé d'environ 1 % sur la journée.

Mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'il pensait toujours que les taux allaient baisser cette année, malgré une inflation tenace.

Vendredi, les marchés à terme ont montré que les investisseurs prévoyaient environ 45 points de base de réduction des taux d'intérêt cette année, contre moins de 30 points de base en début de semaine. Ce chiffre reste bien inférieur aux 150 points de base prévus en janvier.

Des bénéfices plus importants que prévu dans les semaines à venir pourraient contribuer à apaiser les inquiétudes des investisseurs. Dans l'ensemble, le Russell 2000 devrait afficher une croissance des bénéfices de -8,4 % au cours du dernier trimestre, contre un taux de croissance des bénéfices de 10,2 % pour le S&P 500, selon les données du LSEG. Dans le même temps, le Russell 2000 se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 22, contre un multiple de 20 pour le S&P 500, ce qui rend les petites capitalisations plus chères.

"La reprise des bénéfices que nous attendions n'a tout simplement pas eu lieu", a déclaré David Lefkowitz, CIO Head of US Equities chez UBS Global Wealth Management, qui surpondère les petites capitalisations depuis le mois de décembre. "Je continue de penser que la préférence pour les petites capitalisations a du sens, mais cela dépend de votre point de vue sur les taux.

Parmi les sociétés à petite capitalisation qui publieront leurs résultats au cours de la semaine à venir, citons la société de nutrition Bellring Brands, la société de jeux Light & Wonder et la société de pétrole et de gaz naturel Permian Resources.

Parmi les grandes capitalisations, on trouve Walt Disney, Wynn Resorts et Akamai Technologies, alors que la saison des résultats des entreprises américaines se poursuit.

Malgré les développements encourageants de ces derniers jours, rares sont ceux qui pensent que la voie vers une baisse des taux d'intérêt est toute tracée.

Jill Carey Hall, stratégiste actions et quant chez Bofa Global Research, a déclaré que les investisseurs qui achètent des petites capitalisations devraient se concentrer sur les sociétés positionnées pour résister à une pause prolongée de la Fed, y compris celles qui ont des pourcentages plus élevés de dent fixe et un effet de levier comparativement faible.

"Il est trop tôt pour prévoir d'autres baisses de taux", a déclaré Timothy Chubb, directeur des investissements chez Girard. "Un chiffre ne fait pas une tendance. Dans l'ensemble, la Fed obtient les preuves dont elle a besoin.