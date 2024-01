Les indices boursiers américains ont prolongé leurs pertes pour la deuxième journée consécutive mercredi, les prises de bénéfices se poursuivant après une fin d'année 2023 en fanfare, les minutes de la réunion de décembre de la Réserve fédérale n'ayant pas réussi à secouer le marasme qui pèse sur les marchés.

Les décideurs de la Fed semblaient de plus en plus convaincus que l'inflation était sous contrôle, les "risques de hausse" diminuant et l'inquiétude grandissant quant aux dommages qu'une politique monétaire "trop restrictive" pourrait causer à l'économie, selon le compte-rendu publié mercredi.

Le compte rendu n'apporte que peu d'informations sur la date à laquelle les réductions de taux pourraient commencer.

"Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de choquant dans les minutes, a déclaré Garrett Melson, stratégiste de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions. La plupart des messages concernant les baisses de taux avaient déjà été présentés par le président de la Fed, Jerome Powell, et d'autres responsables politiques au cours des dernières semaines, a-t-il fait remarquer.

Les investisseurs ont été prudents jusqu'à présent en 2024, se méfiant de l'orientation attendue de la banque centrale vers des baisses de taux cette année et de la rapidité avec laquelle ces baisses pourraient être mises en œuvre. Cela est d'autant plus vrai après la hausse fulgurante des marchés boursiers à la fin de l'année 2023, qui a entraîné une augmentation des multiples de valorisation.

La semaine dernière, l'indice de référence S&P 500 a frôlé son record de clôture historique, les signes de ralentissement de l'inflation ayant incité les investisseurs à parier sur un calendrier agressif de réduction des taux. Mais Wall Street a entamé la nouvelle année sur une note terne mardi, Apple et d'autres sociétés à forte croissance ayant subi la pression de la hausse des rendements du Trésor.

Les actions des grandes capitalisations sensibles aux taux d'intérêt ont prolongé leur chute de mardi, avec Nvidia, Apple et Tesla en baisse de 0,6 % à 3,3 %. Leur sort n'a pas été facilité par la hausse du rendement du Trésor à 10 ans pour la quatrième séance consécutive, bien qu'il soit revenu à 3,91 % en milieu d'après-midi.

"Nous avons connu un véritable rallye depuis les creux d'octobre, et de nombreux indicateurs signalent un surachat, il n'est donc pas surprenant de voir un peu de répit", a déclaré M. Melson, de Natixis.

Alors que l'on s'attend généralement à ce que la Fed maintienne ses taux en janvier, les traders ont évalué à 67 % les chances d'une réduction des taux de 25 points de base en mars, selon l'outil FedWatch de CMEGroup.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré, avant la publication des minutes, que la banque centrale américaine "fait de réels progrès" pour maîtriser l'inflation sans infliger de dommages majeurs au marché de l'emploi, avec un atterrissage en douceur espéré "de plus en plus concevable".

Les données ont montré que les ouvertures d'emplois aux États-Unis ont chuté pour le troisième mois consécutif en novembre, alors que les conditions du marché du travail se détendent progressivement.

L'enquête de l'Institute for Supply Management a montré que l'activité manufacturière américaine s'est encore contractée en décembre, bien que le rythme du déclin ait ralenti dans le cadre d'un modeste rebond de la production et d'une amélioration de l'emploi dans l'industrie manufacturière.

À 14 h 53 HE, l'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 143,87 points, soit 0,38 %, à 37 571,17 ; l'indice S&P 500 était en baisse de 21 points, soit 0,44 %, à 4 721,83 ; et l'indice Nasdaq Composite était en baisse de 114,54 points, soit 0,78 %, à 14 651,41.

Les actions des compagnies aériennes ont été mises sous pression par la hausse des prix du pétrole, à la suite de perturbations dans le principal champ pétrolifère de Libye, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux coûts du carburant. L'indice S&P 1500 des compagnies aériennes a chuté de 3,5 %.

La hausse des prix du brut a soutenu l'indice de l'énergie, qui a été le principal gagnant parmi la minorité de secteurs de l'indice S&P en territoire positif.

Alors que le secteur financier a été l'un des secteurs à la baisse, Citigroup a gagné 2 % pour atteindre son plus haut niveau intrajournalier depuis la mi-août 2022. La banque a continué à bénéficier d'un relèvement de l'objectif de prix et d'un rapport d'analyste optimiste de Wells Fargo publié la veille.

Charles Schwab et Blackstone ont été parmi ceux qui ont tiré vers le bas l'indice financier plus large. Ils ont chuté respectivement de 2,4 % et de 4 % après que Goldman Sachs a rétrogradé les actions de "acheter" à "neutre". (Reportage de Sruthi Shankar et Shristi Achar A à Bengaluru et David French à New York ; Rédaction de Shinjini Ganguli et Richard Chang)