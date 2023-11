Les actions américaines ont peu évolué mardi, les investisseurs digérant les remarques contradictoires des responsables de la Réserve Fédérale, avec des données de consommation optimistes qui ont apporté un peu d'élan.

Les trois principaux indices boursiers américains ont perdu de l'élan au fur et à mesure que la séance avançait. Le S&P 500 et le Nasdaq sont restés pratiquement inchangés, tandis que le Dow Jones a conservé un gain modeste.

"La tendance à court terme est à la hausse, donc à moins que nous ne recevions des informations vraiment négatives ou inattendues, les investisseurs vont continuer à acheter des actions", a déclaré Chuck Carlson, directeur général d'Horizon Investment Services à Hammond, Indiana.

"Les traders continueront à prendre des bénéfices lors des journées incertaines à mesure que nous approchons de la fin de l'année", ajoute M. Carlson. "Mais il y a une longue liste de raisons pour lesquelles ce marché a le potentiel de continuer à monter.

Les participants au marché attendent maintenant les remarques des responsables de la politique monétaire avant la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) du mois prochain.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré mardi qu'il était "de plus en plus confiant" dans le fait que le niveau actuel du taux directeur de la banque centrale était suffisamment restrictif et a même laissé entrevoir la possibilité de réduire les taux dans les mois à venir si l'inflation continuait à se rapprocher de l'objectif de 2 % de la Fed.

Austan Goolsby, président de la Fed de Chicago, s'est félicité des progrès accomplis dans la réduction de l'inflation à un rythme inégalé depuis les années 1950.

D'autre part, les remarques de Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, suggèrent qu'une nouvelle hausse du taux pourrait être nécessaire pour maîtriser l'inflation en temps voulu.

"Je ne sais pas s'il s'agit d'une campagne de confusion", a déclaré M. Carlson. "On a l'impression que c'est orchestré ; c'est comme si on entendait quelqu'un dire une chose et qu'on la contredisait.

Les marchés financiers ont évalué à 98,9 % la probabilité que le FOMC laisse le taux cible des fonds fédéraux à 5,25 %-5,50 % lorsqu'il se réunira le mois prochain, selon l'outil FedWatch du CME.

La période cruciale des achats de Noël est passée à la vitesse supérieure, les données d'enquête de la National Retail Federation suggérant que les consommateurs prévoient de dépenser environ 5 % de plus cette année.

Cela correspond aux données sur la confiance des consommateurs du Conference Board publiées en début de séance, qui ont surpris à la hausse en raison de l'amélioration des attentes à court terme.

Plus tard dans la semaine, le département du commerce devrait publier sa deuxième estimation du PIB du troisième trimestre, ainsi que son rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), qui couvre les revenus, les dépenses et, surtout, l'inflation.

A 14h17 ET, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 64,23 points, soit 0,18%, à 35 397,7, le S&P 500 a perdu 1,65 points, soit 0,04%, à 4 548,78 et le Nasdaq Composite a chuté de 3,16 points, soit 0,02%, à 14 237,86.

Boeing a gagné 1,4 % après que RBC Capital Markets a relevé le titre de "performance sectorielle" à "surperformance" et fixé un objectif de prix élevé.

Les actions cotées en bourse de la société chinoise de commerce électronique PDD Holdings ont bondi de 18,0 % après que la société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires.

Affirm Holdings a bondi de 9,1 %, prolongeant son élan du Cyber Monday.

Les actions du fabricant de puces Micron Technology ont chuté de 3,0 % après que la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les dépenses d'exploitation du premier trimestre soient plus élevées que prévu.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,18 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,10 contre 1 a favorisé les valeurs en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux ; le Nasdaq Composite a enregistré 58 nouveaux sommets et 93 nouveaux creux.