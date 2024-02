(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* Merck en hausse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

* Qualcomm en baisse en raison des inquiétudes concernant sa part de marché en Chine

* Les actions des banques régionales américaines chutent pour la deuxième journée consécutive

* L'activité commerciale s'accélère en janvier - ISM

* Les indices sont en hausse : Dow 0,59%, S&P 0,83%, Nasdaq 0,91%.

1 février (Reuters) - Wall Street a rebondi jeudi, après une chute lors de la séance précédente, la Réserve fédérale américaine ayant réduit à néant les espoirs d'une baisse anticipée des taux d'intérêt, et l'attention s'est portée sur les résultats des grandes entreprises technologiques attendus plus tard dans la journée.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré mercredi leur plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis septembre et octobre, respectivement, après que la Fed a rappelé aux marchés qu'elle se concentrait sans relâche sur la lutte contre l'inflation, réduisant à néant les spéculations sur un assouplissement de sa politique à partir du mois de mars.

Les actions du secteur de la consommation de base ont mené les gains avec une hausse de 1,6 % parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, stimulées par un bond de 3,3 % du groupe Altria après que le géant du tabac a affiché un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre et a autorisé un nouveau plan de rachat d'actions.

Les actions du secteur des services de communication ont gagné 1,1 %, tandis que le secteur financier a été le seul à être dans le rouge, avec une baisse de 0,4 %.

La chute des actions des banques régionales américaines s'est poursuivie jeudi, New York Community Bancorp perdant 10,7 %.

L'indice KBW des banques régionales a chuté de 3,7 %, en passe de connaître sa plus forte baisse sur deux jours depuis mars de l'année dernière.

Sur le front des données, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont augmenté à 224 000 en données corrigées des variations saisonnières, soit plus que les 212 000 attendues, tandis qu'un rapport a montré que les annonces de suppressions d'emplois en janvier ont atteint leur plus haut niveau en 10 mois.

Par ailleurs, le secteur manufacturier américain s'est stabilisé en janvier grâce à un rebond des nouvelles commandes, mais l'inflation à la sortie des usines s'est accélérée.

"La Fed avait besoin de plus de temps pour examiner les données entrantes et n'a pas ressenti le besoin d'être pressée de réduire son taux d'intérêt. Je ne m'attendais pas à un mois de mars", a déclaré Todd Morgan, président de Bel Air Investment Advisors.

L'attention se porte à nouveau sur les résultats des grandes entreprises technologiques, qui devraient permettre de déterminer si les grandes capitalisations boursières sont en mesure de maintenir leur récente progression, alimentée par le battage médiatique autour de l'intelligence artificielle et par l'espoir d'une baisse anticipée des taux d'intérêt.

Les ventes d'iPhone d'Apple devraient connaître la meilleure croissance depuis cinq trimestres, mais les analystes prévoient une année difficile pour l'entreprise en Chine, tandis que les investisseurs surveilleront si Amazon.com peut tirer parti de son poids en matière de livraison en augmentant les revenus des frais de son service "Buy With Prime" (Achetez avec Prime).

Meta Platforms devrait voir un impact mitigé de l'IA générative sur son activité publicitaire.

Les trois géants de la technologie, en hausse de 0,9 % à 1,6 %, publieront leurs résultats après la clôture, un jour après que les investisseurs ont sanctionné Alphabet et Microsoft en raison des coûts croissants liés au développement de produits alimentés par l'IA générative.

À 12 h 10 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 225,17 points, soit 0,59 %, à 38 375,47, le S&P 500 était en hausse de 40,29 points, soit 0,83 %, à 4 885,94, et le Nasdaq Composite était en hausse de 137,74 points, soit 0,91 %, à 15 301,75.

Merck a grimpé de 3,5 % à la suite des résultats positifs du fabricant de médicaments au quatrième trimestre, tandis que Honeywell, un composant de Dow, a chuté de 3,1 % après que l'entreprise industrielle diversifiée a prévu un faible bénéfice au premier trimestre.

Qualcomm a chuté de 3,9 % en raison des inquiétudes concernant les ventes d'Android en Chine.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse, avec un ratio de 2,32 contre 1 sur le NYSE et de 1,46 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 23 nouveaux sommets sur 52 semaines et cinq nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 51 nouveaux sommets et 96 nouveaux creux.