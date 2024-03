(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Apple condamné à une amende antitrust par l'UE dans l'affaire Spotify

* Macy's bondit après que Arkhouse et Brigade aient augmenté leur offre de rachat

* Les valeurs cryptographiques s'envolent après que le bitcoin a franchi la barre des 65 000 dollars

* Super Micro Computer bondit avant l'entrée dans le S&P 500

* Les indices sont en baisse : Dow 0,39%, S&P 0,16%, Nasdaq 0,15%.

4 mars (Reuters) -

Les principaux indices de Wall Street ont reculé lundi après les records atteints par le S&P 500 et le Nasdaq lors de la séance précédente, les investisseurs faisant une pause au début d'une semaine chargée en données clés sur l'emploi et en témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès.

Le Nasdaq a démarré le mois de mars en atteignant un record intrajournalier vendredi, clôturant également à son plus haut niveau pour la deuxième journée, alors que le rallye technologique axé sur l'intelligence artificielle continue de voler la vedette à Wall Street.

Le S&P 500 a également connu une hausse record, BofA Global Research ayant relevé son objectif de fin d'année pour l'indice de référence de 5 000 à 5 400, ce qui représente une hausse de 5 % par rapport aux niveaux actuels.

Selon Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth, "un développement négatif de l'IA constituerait votre risque numéro un, de même que la persistance de l'inflation et des problèmes politiques géopolitiques".

Tous les regards seront tournés vers les chiffres mensuels de l'emploi non agricole, les offres d'emploi JOLTS et le rapport ADP sur l'emploi national, ainsi que vers le "Livre beige" de la Fed, prévu tout au long de la semaine, pour avoir un aperçu de la santé de l'économie.

Ces données interviennent à un moment où les investisseurs ont déjà réduit leurs attentes quant à la rapidité et à l'ampleur des baisses de taux de la Fed, car une économie plus forte que prévu risque de raviver l'inflation si la politique est assouplie trop tôt.

Powell doit témoigner devant les législateurs mercredi et jeudi, les analystes supposant que le chef de la Fed restera en mode d'attente et de surveillance de la politique après une récente escalade de l'inflation.

Les traders considèrent qu'il y a 70,5 % de chances que la première baisse de taux intervienne en juin et 89 % en juillet, selon l'outil FedWatch du CME Group.

À 9 h 40 ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 151,11 points, soit 0,39 %, à 38 936,27, le S&P 500 était en baisse de 7,97 points, soit 0,16 %, à 5 129,11, et le Nasdaq Composite était en baisse de 25,21 points, soit 0,15 %, à 16 249,73.

Sept des 11 principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge, menés par les services de communication.

La plupart des grandes capitalisations ont reculé, Apple perdant 2,1 % à la suite d'une amende antitrust de 2 milliards de dollars infligée par l'Union européenne pour avoir empêché Spotify et d'autres services de diffusion de musique en continu d'informer les utilisateurs des options de paiement en dehors de l'App Store.

Nvidia a surpassé ses pairs en progressant de 3,2 % après que sa valeur de marché a dépassé les 2 000 milliards de dollars pour la première fois vendredi.

D'autres fabricants de puces, dont Micron Technology, Arm Holdings et les actions cotées en bourse de Taiwan Semiconductor Manufacturing ont gagné entre 0,6 % et 5,7 %.

Le fabricant de serveurs d'intelligence artificielle Super Micro Computer et le fabricant de chaussures Deckers Outdoor ont bondi respectivement de 17,5 % et de 3,1 % avant leur entrée dans l'indice S&P 500.

Macy's a bondi de 16,4 % après que la société d'investissement axée sur l'immobilier Arkhouse Management et Brigade Capital Management ont relevé leur offre pour la chaîne de grands magasins.

Les entreprises liées aux crypto-monnaies et à la blockchain, notamment Coinbase Global, Bitfarms, Riot Platforms et Marathon Digital, ont grimpé de 3,7 % à 7,1 % après que le bitcoin a atteint son plus haut niveau en deux ans et a dépassé les 65 000 dollars.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,04 contre 1 sur le NYSE. Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,10 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 59 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 100 nouveaux plus hauts et 24 nouveaux plus bas.