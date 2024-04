Les indices boursiers américains devraient s'ouvrir en hausse vendredi, après que les chiffres de l'emploi de mars, plus élevés que prévu, aient montré la résistance du marché du travail, même si cela signifie que la Réserve fédérale n'est pas pressée de réduire les taux d'intérêt.

Un rapport du département du travail a montré que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 303 000 en mars, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une augmentation de 200 000.

Le taux de chômage s'est établi à 3,8 %, alors que l'on s'attendait à ce qu'il reste stable à 3,9 %, tandis que le salaire moyen a augmenté de 0,3 % sur une base mensuelle, conformément aux estimations.

"Le point de données significatif (...) est le salaire horaire moyen, qui est maintenant tombé à 4,1 % d'une année sur l'autre, ce qui est le niveau le plus bas depuis juin 2021", a déclaré David Waddell, PDG et stratège en chef des investissements chez Waddell & Associates.

"Le rapport sur l'emploi était donc chaud, mais il s'agissait d'un rapport sur l'inflation qui se refroidissait et c'est pourquoi le marché peut le digérer... cela ne change pas vraiment les choses."

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés monétaires évaluent actuellement à 56 % les chances que la banque centrale réduise ses taux d'au moins 25 points de base en juin, contre 60 % environ avant la publication des données.

Le rapport de vendredi a fait suite à une chute plus importante du marché au cours de la session précédente, lorsque les trois principaux indices boursiers ont chuté de plus de 1 % après les commentaires optimistes des responsables de la Fed.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que, bien qu'il ait prévu deux réductions de taux pour cette année lors de la réunion de la banque centrale américaine le mois dernier, aucune ne sera peut-être nécessaire si l'inflation continue d'échapper à l'objectif de la Fed.

Les investisseurs attendront des commentaires de Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, de Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, et de Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, qui devraient s'exprimer au cours de la journée, qu'ils leur fournissent d'autres indices sur la politique monétaire.

Les tensions croissantes au Moyen-Orient, avec des prix du pétrole qui augmentent leurs gains en raison des inquiétudes concernant la perturbation de l'approvisionnement, sont une autre source d'inquiétude pour les marchés.

Une série de données économiques mitigées au cours de la semaine, telles que la faiblesse du rapport sur l'activité des services, l'amélioration du rapport sur l'activité manufacturière et les commentaires des décideurs politiques, ont pesé sur les actions, les trois indices se dirigeant vers des pertes hebdomadaires.

À 8:51 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 85 points, soit 0,22%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 16,5 points, soit 0,32%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 68,25 points, soit 0,38%.

Krispy Kreme a gagné 5,4 % dans les échanges de pré-marché après que Piper Sandler ait relevé la chaîne de beignets de "neutre" à "surpondérer".

Le fabricant de puces Advanced Micro Devices a augmenté de 1,0 %, récupérant quelques pertes après avoir perdu plus de 8 % jeudi. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a chuté d'environ 3 % au cours de la dernière séance.

Shockwave Medical a gagné 1,7% après que Johnson & Johnson ait accepté d'acheter le fabricant d'appareils médicaux pour 12,5 milliards de dollars.