Les actions américaines ont augmenté mercredi, soutenues par des données montrant que la croissance du secteur des services a encore ralenti en mars, alors même que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a réitéré que la banque centrale a le temps de délibérer sur sa première baisse de taux d'intérêt cette année.

Neuf des 11 principaux secteurs du S&P 500 étaient en hausse, menés par l'énergie, qui a augmenté de 0,7 %.

M. Powell a réaffirmé dans un discours prononcé mercredi que la Fed s'en tiendrait à son approche attentiste lorsqu'elle réfléchira au moment où elle commencera à réduire ses taux, compte tenu de la solidité persistante de l'économie américaine et des récentes données sur l'inflation, plus élevées que prévu.

Plus tôt dans la journée, les données de l'Institute for Supply Management ont montré que l'indice PMI non manufacturier a baissé pour le deuxième mois consécutif à 51,4 en mars, en baisse par rapport aux 52,6 de février, et plus faible que ce que les analystes attendaient, selon un sondage Reuters.

Une lecture supérieure à 50 indique une croissance dans le secteur des services, qui représente plus des deux tiers de l'économie, et les données indiquent toujours que l'économie américaine continue de croître, bien qu'à un rythme modéré.

"Les marchés ont commencé la journée sur une note positive avant l'intervention de M. Powell, et alors que le marché prévoyait encore trois baisses de taux pour l'année, il a en quelque sorte confirmé qu'il prévoyait encore des baisses de taux cette année", a déclaré Joshua Wein, gestionnaire de portefeuille chez Hennessy Funds en Caroline du Nord.

À 14 h 28, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 4,81 points, soit 0,01 %, pour atteindre 39 175,78, le S&P 500 a gagné 14,95 points, soit 0,29 %, pour atteindre 5 220,76 et le Nasdaq Composite a gagné 77,88 points, soit 0,48 %, pour atteindre 16 318,33.

Selon l'outil FedWatch de CMEGroup, les traders estiment à 57 % la probabilité que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base en juin, contre 64 % il y a une semaine.

Dans des commentaires séparés à CNBC mercredi, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré que les taux ne devraient pas être réduits avant le quatrième trimestre de cette année.

Parmi les baisses, Ulta Beauty a chuté de 14,8 % après que le détaillant de produits de beauté ait fait part de ses prévisions à la baisse lors d'une conférence sectorielle. Les actions d'e.l.f. Beauty ont chuté de 10,2 %, tandis que Coty a baissé de 6 %.

Intel a également chuté de 7,5 % après que le fabricant de puces ait annoncé des pertes d'exploitation de 7 milliards de dollars pour son activité de fonderie en 2023, ce qui est plus important que les 5,2 milliards de dollars déclarés l'année précédente.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,81 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 264 nouveaux sommets et 54 nouveaux creux sur le NYSE. Sur le Nasdaq, 2 457 titres ont progressé et 1 716 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,43 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 32 nouveaux plus hauts et 4 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 105 nouveaux plus hauts et 115 nouveaux plus bas.