New York (awp/afp) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi après des propos plus conciliants sur la politique monétaire d'un gouverneur de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 15H15 GMT, l'indice Dow Jones avançait de 0,09%, le Nasdaq, à dominante technologique, prenait 0,49% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,37%.

La veille, le Dow Jones avait crû de 0,24% à 35.416,98 points, le Nasdaq, à dominante technologique, avait progressé de 0,29% à 14.281,76 points et l'indice élargi avait grappillé 0,10% à 4.554,89 points.

Mercredi, vers 15H15 GMT, les taux à dix sur les bons du Trésor américains tombaient à 4,27%, un plus bas depuis plus de deux mois.

La détente des taux obligataires et le soutien des actions "ont été alimentés par le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, qui a déclaré que les taux d'intérêt pourraient être abaissés si l'inflation continue de reculer encore pendant plusieurs mois", a expliqué Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Mardi, lors d'une conférence à Washington, Christopher Waller s'était dit "encouragé par les premiers signes de modération de l'activité économique au quatrième trimestre".

Les données économiques d'octobre "sont cohérentes avec le type de modération de la demande et d'atténuation de la pression sur les prix qui contribueront à ramener l'inflation à 2%", avait ajouté ce gouverneur de la Fed, qui s'était montré optimiste au sujet du ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis. Ses propos ont ouvert la porte à une future baisse des taux, que les investisseurs les plus impatients entrevoient pour le printemps prochain.

Le gouvernement américain a publié par ailleurs, avant l'ouverture du marché new-yorkais, une révision de la croissance économique des Etats-Unis au troisième trimestre. Elle a été revue en hausse, à 5,2% en rythme annualisé, contre 4,9% précédemment estimé.

"Ces chiffres ne transmettent aucune pression économique", a jugé Patrick O'Hare.

"Ils montrent qu'en effet l'économie américaine a été en plein essor au troisième trimestre malgré les taux d'intérêts plus élevés (...). Mais l'activité du quatrième trimestre ne devrait pas être aussi robuste", a-t-il ajouté.

Sur le front des valeurs, le titre General Motors s'envolait de plus de 10% après que le constructeur automobile a annoncé un plan massif de rachats d'actions.

GM va augmenter les dividendes et engager un plan de rachat d'actions massif de 10 milliards de dollars, malgré une perte de 1,1 milliard de dollars liée à une grève inédite.

Le distributeur de chaussures Foot Locker voyait son titre grimper de 18,50%, alors que l'enseigne a dépassé les attentes pour ses résultats du troisième trimestre. Elle compte réaliser, sur l'ensemble de l'année, de meilleures ventes que prévu précédemment.

Le titre de la compagnie de livraison d'hydrocarbures Phillips 66 était recherché (+3,36%). Le groupe d'investissement Elliott Investment Management a pris une participation valant un milliard de dollars dans cette firme énergétique.

La société de stockage de données NetApp s'envolait de plus de 14% après avoir relevé ses prévisions de ventes et bénéfice pour l'ensemble de l'année.

Le groupe de services informatiques Hewlett-Packard Enterprise voyait son action grimper de presque 8%, tandis que les résultats de son quatrième trimestre, quoique inférieurs à ceux de l'année dernière, se sont avérés meilleurs qu'attendu.

Le titre de Tesla restait un des plus actifs du début de séance, grimpant de 1,4%.

