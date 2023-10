Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en hausse après la séance agitée de mercredi, la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine montrant la prudence des décideurs politiques, ce qui a contribué à alimenter les espoirs des investisseurs de voir les taux rester stables.

La Fed a souligné les incertitudes entourant l'économie, les prix du pétrole et les marchés financiers comme soutenant "les arguments en faveur de la stabilité des taux d'intérêt".

de procéder avec prudence

dans la détermination de l'ampleur du raffermissement supplémentaire de la politique qui pourrait être approprié", selon les minutes publiées mercredi de la réunion des 19 et 20 septembre.

Les négociations ont été agitées mercredi, tous les indices ayant commencé la séance par des gains avant de se retourner à la baisse avant la publication du compte-rendu, puis de regagner le terrain perdu.

Angelo Kourkafas, stratégiste en chef chez Edward Jones, a déclaré que les minutes semblaient encourageantes pour les investisseurs, tout comme les récentes fluctuations des taux d'intérêt et les commentaires optimistes des responsables de la Fed au cours des derniers jours.

"La publication d'aujourd'hui souligne le risque d'un resserrement excessif, et sachant ce qui s'est passé au cours des trois dernières semaines avec les taux d'intérêt, cela rassure les investisseurs sur le fait que nous n'allons pas assister à une nouvelle hausse des taux", a déclaré M. Kourkafas.

Mais il a noté que les prochaines décisions de la Fed prendront en compte la lecture des prix à la consommation pour le mois de septembre, qui doit être publiée jeudi, car la dépendance de la Fed à l'égard des données n'a pas disparu.

Plus tôt dans la journée de mercredi, des données ont montré que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en septembre, en raison de la hausse des coûts des produits énergétiques, mais les pressions inflationnistes sous-jacentes à la sortie de l'usine ont continué à se modérer.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 18,56 points, soit 0,43 %, pour terminer à 4 376,80 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 96,83 points, soit 0,71 %, pour atteindre 13 659,68 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 57,27 points, soit 0,17 %, pour atteindre 33 796,57 points.

L'indice de l'énergie a été tiré vers le bas au cours de la séance en raison de la chute des actions d'Exxon Mobil après que le producteur de pétrole et de gaz a accepté d'acheter son rival Pioneer Natural Resources dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 59,5 milliards de dollars.

Plus tôt, le gouverneur de la Fed, Michelle Bowman, a réitéré son opinion selon laquelle la banque centrale américaine devra probablement resserrer davantage sa politique monétaire, tandis que le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré que la banque centrale est en position d'observer et de voir ce qui se passe avec les taux d'intérêt.

Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont chuté mercredi à leur plus bas niveau depuis environ deux semaines, les investisseurs se tournant vers des valeurs refuges alors que la guerre au Moyen-Orient fait rage après l'attaque meurtrière du Hamas contre Israël, qui a fait des centaines de morts le week-end dernier.

Israël a continué à bombarder Gaza avec des frappes aériennes en représailles, tuant des centaines de Palestiniens, y compris des femmes et des enfants. Israël a formé un gouvernement d'urgence d'unité mercredi et son armée a déclaré avoir tué trois militants du Hamas. (Reportage de Shashwat Chauhan et Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur et Shounak Dasgupta)