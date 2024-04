(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Tesla chute à la suite d'un rapport indiquant que le constructeur automobile abandonne ses projets de voitures à bas prix.

* Les chiffres de l'emploi non agricole pour le mois de mars sont plus élevés que prévu

* Les trois indices sont en passe de subir des pertes hebdomadaires

* Les indices sont en hausse : Dow 0,69%, S&P 1,00%, Nasdaq 1,20%.

5 avril (Reuters) - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont progressé vendredi après la publication d'un solide rapport sur l'emploi qui laisse entrevoir un relâchement des pressions salariales, renforçant ainsi les chances d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine.

Les employeurs américains ont embauché beaucoup plus de travailleurs en mars que prévu et ont continué à augmenter les salaires à un rythme régulier, suggérant que l'économie a terminé le premier trimestre sur des bases solides, et retardant potentiellement les réductions de taux d'intérêt largement attendues par la Réserve fédérale.

Toutefois, l'augmentation annuelle des salaires a ralenti en mars par rapport au mois précédent, tandis que la hausse du salaire horaire moyen a été conforme aux estimations, selon les économistes interrogés par Reuters.

"Nous sommes à un stade de l'économie où il semble que les choses se passent bien du point de vue de la croissance sans provoquer une flambée de l'inflation", a déclaré Brian Nick, stratégiste d'investissement principal à l'Institut Macro.

"Vous avez vu les attentes de réduction des taux d'intérêt repoussées un peu parce que les chiffres de l'emploi étaient si bons. Mais en même temps, le marché ne semble pas s'en préoccuper parce que nous n'allons pas finir par payer pour cela avec une inflation plus élevée".

Les trois principaux indices se sont redressés après la chute du marché au cours de la séance précédente, à la suite de commentaires optimistes de la part des responsables de la Fed.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré jeudi que, bien qu'il ait prévu deux baisses de taux pour cette année lors de la réunion de la banque centrale américaine le mois dernier, aucune ne sera peut-être nécessaire si l'inflation continue d'échapper à l'objectif de la Fed.

Selon LSEG, les marchés monétaires prévoient désormais environ deux baisses de taux cette année, contre trois il y a quelques semaines.

Une série de données économiques mitigées au cours de la semaine, telles que la faiblesse du rapport sur l'activité des services, la hausse du rapport sur l'activité manufacturière et les commentaires des décideurs politiques, ont exercé une pression sur les actions, mettant les principaux indices sur la voie des pertes hebdomadaires.

Tesla a été l'exception parmi les valeurs de croissance en progression, en baisse de 2,4 % après que le constructeur de voitures électriques a annulé sa voiture bon marché qui était censée stimuler sa croissance en tant que constructeur automobile de masse, selon trois sources familières avec le sujet et des messages de l'entreprise vus par Reuters.

A 11:39 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 266,21 points, soit 0,69%, à 38 863,19, le S&P 500 était en hausse de 51,35 points, soit 1,00%, à 5 198,56, et le Nasdaq Composite était en hausse de 193,14 points, soit 1,20%, à 16 242,23.

Les marchés ont progressé même si les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté après la publication des données. Le rendement de la note à dix ans était de 4,3655%.

Dix des 11 principaux secteurs du S&P 500 étaient en hausse, les services de communication étant en tête des gains, avec une hausse de 1,6 %.

Krispy Kreme a gagné 4,7 % après que Piper Sandler a relevé la valeur de la chaîne de beignets de "neutre" à "surpondéré".

Shockwave Medical a gagné 1,8 % après que Johnson & Johnson a accepté d'acheter le fabricant d'appareils médicaux pour 12,5 milliards de dollars.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,35 contre 1 sur le NYSE et de 1,12 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 13 nouveaux plus hauts et 5 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 44 nouveaux plus hauts et 102 nouveaux plus bas.