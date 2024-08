À quelques jours de son 79e anniversaire, la première femme Premier ministre du Bangladesh, Khaleda Zia, devrait recevoir un cadeau de bienvenue : la levée de son assignation à résidence après les manifestations antigouvernementales qui ont chassé du pouvoir sa rivale acharnée, Sheikh Hasina.

Le président Mohammed Shahabuddin a ordonné la libération immédiate de Mme Zia, chef du principal parti d'opposition, le Bangladesh Nationalist Party (BNP), lundi en fin de journée, après avoir discuté de la formation d'un gouvernement intérimaire avec des hommes politiques et l'armée. Hasina s'est enfuie en Inde plus tôt dans la journée après avoir démissionné.

Zia, née le 15 août 1945, souffre d'une maladie du foie, de diabète et de problèmes cardiaques, selon ses médecins. Elle s'est largement tenue à l'écart de la vie politique depuis de nombreuses années.

Plus connue sous son prénom, Khaleda était décrite comme timide et dévouée à l'éducation de ses deux fils jusqu'à ce que son mari, Ziaur Rahman, chef militaire et président du Bangladesh à l'époque, soit assassiné lors d'une tentative de coup d'État de l'armée en 1981.

Se lançant dans la politique, elle a pris la tête du parti conservateur BNP de son mari trois ans plus tard, s'engageant à réaliser l'objectif de ce dernier, à savoir "libérer le Bangladesh de la pauvreté et du retard économique".

Elle s'est associée à Hasina, fille du père fondateur du Bangladesh et chef du parti Awami League, pour mener un soulèvement populaire en faveur de la démocratie qui a renversé le dirigeant militaire Hossain Mohammad Ershad en 1990.

Mais leur coopération n'a pas duré longtemps et, l'année suivante, le Bangladesh a organisé ce qui a été salué comme sa première élection libre, Khaleda remportant une victoire surprise sur Hasina, après avoir obtenu le soutien d'alliés politiques islamiques.

Khaleda est ainsi devenue la première femme Premier ministre du Bangladesh et seulement la deuxième femme à diriger un gouvernement démocratique dans un pays majoritairement musulman, après Benazir Bhutto au Pakistan.

Khaleda a remplacé le système présidentiel par une forme parlementaire de gouvernement afin que le pouvoir revienne au premier ministre, a levé les restrictions sur les investissements étrangers et a rendu l'enseignement primaire obligatoire et gratuit.

Elle a perdu les élections de 1996 face à Hasina, mais est revenue au pouvoir cinq ans plus tard. Son second mandat a été entaché par la montée en puissance des militants islamistes et par des allégations de corruption.

En 2004, un rassemblement auquel participait Hasina a été touché par des grenades. Hasina a survécu, mais plus de 20 personnes ont été tuées et plus de 500 ont été blessées. Le gouvernement de Khaleda et ses alliés islamiques ont été largement blâmés et, des années plus tard, son fils aîné a été jugé par contumace et condamné à perpétuité pour l'attentat. Le BNP a soutenu que les accusations avaient été forgées de toutes pièces.

Bien que Khaleda ait par la suite sévi contre les groupes islamistes radicaux, son second mandat de premier ministre a pris fin en 2006, lorsqu'un gouvernement intérimaire soutenu par l'armée a pris le pouvoir dans un contexte d'instabilité politique et de violence dans les rues.

Le gouvernement intérimaire a emprisonné Khaleda et Hasina, accusées de corruption et d'abus de pouvoir, pendant environ un an, avant qu'elles ne soient toutes deux libérées avant les élections générales de 2008.

Bien que le BNP ait boycotté les élections de 2008 et que Khaleda n'ait jamais repris le pouvoir, la querelle vitriolique avec Hasina, qui a valu aux deux femmes d'être surnommées "les Bégums combattantes", a continué à dominer la politique bangladaise.

Les tensions entre les deux partis ont souvent entraîné des grèves, des violences et des morts, entravant le développement économique d'un pays pauvre de près de 170 millions d'habitants, de faible altitude et sujet à des inondations dévastatrices.

En 2018, Khaleda, son fils aîné et des collaborateurs ont été reconnus coupables d'avoir volé quelque 250 000 dollars de dons étrangers reçus par un fonds d'orphelinat créé lorsqu'elle était Premier ministre, des accusations qui, selon elle, faisaient partie d'un complot visant à les écarter, elle et sa famille, de la vie politique.

Elle a été emprisonnée, mais libérée en mars 2020 pour des raisons humanitaires, alors que sa santé se détériorait. Depuis, elle est assignée à résidence.