Les usines de confection du Bangladesh, qui devraient représenter 90 % des exportations du pays, ont rouvert leurs portes mercredi, espérant reprendre rapidement leurs activités après que la production a été interrompue par les violentes manifestations qui ont chassé le Premier ministre Sheikh Hasina de ses fonctions cette semaine.

Mme Hasina a démissionné et a fui le pays lundi après qu'environ 300 personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées lors de la répression des manifestations organisées par les étudiants depuis le mois de juillet.

Les usines de confection et de textile qui fournissent les grandes marques occidentales telles que H&M, Zara et Carrefour ont été contraintes de fermer leurs portes en raison des couvre-feux imposés pendant les troubles.

"Nous avons perdu quatre jours au total, mais il est trop tôt pour estimer les pertes. Les usines ont subi peu de dégâts matériels", a déclaré à Reuters Miran Ali, vice-président de l'Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh.

"J'espère que dans les prochains jours, nous assisterons à une normalisation complète", a-t-il ajouté. "Je suis convaincu que nos acheteurs seront à nos côtés.

Il a ajouté que H&M, qui s'approvisionne en vêtements auprès d'un millier d'usines au Bangladesh, avait déjà déclaré qu'elle ne demanderait pas de rabais en raison des retards. Le numéro deux mondial de la distribution de mode s'était dit préoccupé par l'évolution de la situation au Bangladesh.

Dans une usine appartenant au fabricant de vêtements Urmi Garments à Dhaka, les employés, essentiellement des femmes, ont recommencé à utiliser des machines à coudre.

"Nous avons perdu notre travail et sommes restées à la maison sans rien faire. Nous avions peur. Nous sommes des pauvres qui dépendent de salaires journaliers et d'heures supplémentaires. Si nous restons à la maison, comment pourrons-nous faire vivre nos familles ?" Razia Begum, 38 ans, employée de l'usine, a déclaré à Reuters.

Le directeur de l'usine, Emdadul Haq, a déclaré que l'usine avait perdu 228 000 pièces de production d'une valeur de 107 000 dollars. Au total, Urmi, qui compte parmi ses clients H&M, le japonais Uniqlo et le britannique Marks and Spencer, a perdu environ 2,2 millions de dollars dans ses trois unités.

Le Fonds monétaire international prévoit que l'industrie du prêt-à-porter représentera 90 % des 55 milliards de dollars d'exportations annuelles du Bangladesh au cours de l'exercice 2024.

Selon l'Organisation mondiale du commerce, le Bangladesh était le troisième exportateur mondial de vêtements l'année dernière, après la Chine et l'Union européenne. Près de la moitié de ses exportations pour la période juillet 2023-mai 2024 étaient destinées à l'UE, pour une valeur de 21,65 milliards de dollars. (Reportage de Sam Jahan à Dhaka et de Tanvi Mehta à New Delhi Rédaction de Tanvi Mehta Édition de Peter Graff)