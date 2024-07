Sept personnes soupçonnées de terrorisme et arrêtées jeudi en Belgique après des perquisitions effectuées par la police sont toujours en garde à vue vendredi, a déclaré le porte-parole du ministère public.

Un juge décidera plus tard dans la journée de vendredi si elles seront inculpées, a déclaré le porte-parole.

Les médias belges ont rapporté que les enquêteurs ne voulaient pas prendre de risques si près des Jeux olympiques de Paris. Mais le parquet n'a pas répondu à une question de Reuters sur un éventuel lien avec les Jeux, dont la cérémonie d'ouverture aura lieu vendredi soir.

"Les détenus sont soupçonnés, entre autres, d'avoir préparé un attentat terroriste. Les cibles spécifiques de l'attaque n'ont pas encore été déterminées", a déclaré le procureur dans un communiqué jeudi.

Les perquisitions ont eu lieu dans les villes d'Anvers, de Liège et de Gand, entre autres, ainsi que dans la région de Bruxelles.

Le procureur antiterroriste français a déclaré à Reuters qu'aucune arrestation ou perquisition n'avait eu lieu en France dans le cadre de l'enquête, mais il n'a pas précisé s'il était impliqué dans l'enquête.

Les auteurs des attentats de Paris de 2015, qui ont fait 130 morts et 368 blessés, les ont en grande partie planifiés et coordonnés depuis la Belgique, et plusieurs des assaillants étaient des ressortissants ou des résidents belges.

En 2016, des attentats à la bombe à l'aéroport de Bruxelles ont fait 34 morts et 340 blessés. Parmi les personnes condamnées pour ces attentats figure Salah Abdeslam, qui était également le principal suspect dans le procès des attentats de Paris.