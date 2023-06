New York (awp/afp) - L'euro a atteint un nouveau sommet en 15 ans jeudi face au yen après une nouvelle hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE), des promesses de plus de tours de vis à venir et avant une réunion de la BoJ.

Vers 18H00 GMT, l'euro grimpait de 1,18% à 153,54 yens, repoussant encore ses records récents depuis 2008 face à la devise japonaise.

Face au billet vert, l'euro prenait 1,06% à 1,0945 dollar, repassant le cap de 1,09 dollar pour la première fois depuis un mois.

La banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi un nouveau relèvement de ses taux d'intérêt, le huitième en moins d'un an.

L'institution a également relevé, dans ses prévisions actualisées jeudi, le niveau de hausse des prix anticipé jusqu'en 2025: l'inflation devrait atteindre 5,4% en 2023, contre 5,3% prévu en mars, puis 3,0% en 2024 et 2,2% en 2025, pas loin de l'objectif de 2% visé à terme.

La présidente de l'institution, Christine Lagarde, est allée plus loin en dévoilant qu'une autre hausse de taux était "très probable" lors de la réunion de juillet.

"Les marchés prennent aussi en compte la possibilité d'une nouvelle hausse après l'été" du côté de la BCE, a jugé Shaun Osborne, de Scotiabank.

La veille, comme investisseurs et économistes l'avaient prévu, la Réserve fédérale américaine (Fed) a laissé ses taux d'intérêt inchangés mercredi soir, mais elle a dit sa détermination à procéder à plusieurs hausses de taux.

Et le patron de la Fed, Jerome Powell, "a donné plus d'information aux marchés en indiquant que presque tous les membres du comité de politique monétaire jugeaient que de nouvelles hausses seraient nécessaires cette année", complètent les analystes d'OFX.

Jeudi toutefois, malgré ces perspectives de nouvelles hausses, les rendements obligataires américains se détendaient à 3,72% contre 3,78% pour ceux à dix ans.

Le yen se repliait de 0,14% à 140,28 yens pour un dollar après avoir sombré à 141,50 yens, un plus bas depuis novembre 2022, à la veille de la réunion de la Banque du Japon, qui devrait conserver sa politique monétaire ultra-souple.

Le bitcoin se stabilisait à 25.079 dollars (+0,61%) après avoir reculé à 24.770 dollars, son plus bas niveau depuis mi-mars.

Cours de jeudi Cours de mercredi 18H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0945 1,0830 EUR/JPY 153,54 151,72 EUR/CHF 0,9751 0,9759 EUR/GBP 0,8566 0,8552 USD/JPY 140,28 140,09 USD/CHF 0,8909 0,9010 GBP/USD 1,2777 1,2664

afp/rp