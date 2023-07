La livre sterling s'est maintenue au-dessus de 1,30 $ mardi, autour de son plus haut niveau depuis 15 mois, un jour avant les données cruciales sur l'inflation britannique qui façonneront les attentes pour la politique de la Banque d'Angleterre, et donc la monnaie, dans les mois à venir.

La livre sterling était à 1,3090 $, en hausse de 0,12 % sur la journée, et était également un peu plus forte contre l'euro, qui s'est échangé à 85,86 pence.

La semaine dernière, la devise britannique a atteint 1,3144 $, son plus haut niveau depuis avril 2022, à la suite de données montrant un ralentissement de l'inflation aux États-Unis.

Cela a conduit les marchés à réduire les paris sur de nouvelles hausses des taux d'intérêt américains après la réunion de la Réserve fédérale américaine de ce mois-ci, et le dollar s'est affaibli dans l'ensemble.

En début de semaine dernière, la livre s'est également raffermie, atteignant 85,05 pence pour un euro, son niveau le plus élevé depuis août 2022.

L'inflation britannique est restée beaucoup plus élevée qu'aux États-Unis - et dans une moindre mesure dans la zone euro - et les marchés s'attendent donc à d'autres hausses de taux de la part de la BoE, qui a surpris les opérateurs avec une augmentation de 50 points de base en juin.

La hausse des taux est généralement un stimulant pour une monnaie à court terme, mais de nombreux analystes estiment que le coup porté à la croissance économique pèsera sur la livre à long terme.

"Nous observons un certain positionnement avant la publication clé de demain des chiffres de l'inflation britannique", a déclaré Francesco Pesole, stratège FX chez ING, ajoutant que "les données de l'IPC feront ou non une hausse de taux de 50 points de base en août de la part de la Banque d'Angleterre".

"Aujourd'hui, le calendrier britannique est vide. Nous pensons que l'EUR/GBP peut rester largement soutenu jusqu'à l'IPC de demain," a ajouté Pesole.