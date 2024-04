New York (awp/afp) - Le yen a atteint un nouveau plus bas depuis plus de trente ans face au billet vert, frôlant en séance les 155 yens pour un dollar, tandis que le bitcoin montait lundi dans la foulée d'un événement technique appelé "halving" qui réduit un peu sa liquidité.

Vers 18H15 GMT, le yen baissait de 0,11% face au dollar à 154,81 yens et reculait de 0,16% face à l'euro à 164,97 yens.

"On est en alerte" pour une éventuelle intervention de la Banque centrale du Japon "mais je n'y crois pas encore", a reconnu Brad Bechtel, directeur pour les changes chez Jefferies.

Plus que la faiblesse du yen, selon lui, c'est la force du dollar qui est en cause, aidée par les inquiétudes géopolitiques et les doutes sur la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

"Il ne s'agit pas d'un mouvement isolé pour le yen et il est difficile" pour la BoJ "de tenter d'arrêter cette vague", a ajouté Brad Bechtel.

Selon lui, alors que la Banque du Japon se réunit vendredi, il faudra attendre une détente du dollar et du Dollar Index pour que la BoJ agisse.

Dans cette optique, les traders seront focalisés vendredi sur la publication de l'indice d'inflation PCE aux Etats-Unis. "On devrait voir une modération" des prix, selon M. Bechtel.

La situation au Moyen Orient demeure en revanche "une importante variable" pour les monnaies, ce qui soutient le dollar, valeur refuge.

La livre restait morose face à l'optimisme de la Banque d'Angleterre (BoE) sur l'inflation, renforçant les perspectives de baisse de taux.

La devise britannique cédait 0,12% à 1,2355 dollar, après avoir touché lundi un nouveau plus bas depuis la mi-novembre face au billet vert, à 1,2345 dollar.

La livre reculait également de 0,13% face à la monnaie unique européenne, à 86,25 pence pour un euro.

"La livre sterling a continué de s'échanger à des niveaux plus faibles", après son recul conséquent de la fin de la semaine dernière, principalement amorcé par "les commentaires conciliants du gouverneur adjoint de la BoE, Dave Ramsden", note Lee Hardman, analyste chez MUFG.

"Les perspectives d'inflation du Royaume-Uni" sont "orientées à la baisse", et le chiffre d'avril devrait vraisemblablement "converger vers l'inflation en zone euro", a affirmé Dave Ramsden à Washington vendredi.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin prenait 3,09% à 66.656 dollars.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la plus célèbre des cryptomonnaies a été l'objet d'un "halving", soit la réduction par deux de la récompense en bitcoins accordée aux "mineurs", les utilisateurs qui contribuent au fonctionnement du jeton numérique en mettant à disposition leur puissance de calcul.

L'émission de nouveaux bitcoins s'en retrouve donc réduite, ce qui en renforce la rareté, et a tendance à faire grimper les cours.

Cours de lundi Cours de vendredi 18H15 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0656 1,0656 EUR/JPY 164,97 164,78 EUR/CHF 0,9709 0,9699 EUR/GBP 0,8625 0,8614 USD/JPY 154,81 154,64 USD/CHF 0,9112 0,9102 GBP/USD 1,2355 1,2370

afp/rp