British Pound / US Dollar (GBP/USD) : Devises : une livre sterling avant-gardiste

Mitsubishi UFJ joue toujours la hausse de la livre sterling, sur la base d'un faisceau d'éléments positifs, en particulier un discours quasi-avant-gardiste de la Banque d'Angleterre. La BoE a ouvertement évoqué le démarrage d'un cycle de resserrement des taux dès l'année prochaine, alors que les autres banques centrales s'emploient à convaincre les investisseurs qu'elles n'envisagent même pas le début du plus petit tour de vis. "Ces commentaires ont positionné la BoE dans l'esprit des acteurs du marché comme l'une des premières banques centrales du G10 à commencer à relever ses taux, aux côtés de la Banque de Norvège, la Banque de Chine et la Banque de Nouvelle-Zélande", explique le spécialiste du change Lee Hardman.

Etre long sur le "cable" aura d'autant plus d'intérêt si les données économiques en provenance du Royaume-Uni continuent à surprendre positivement. Les ventes de détail et plus généralement les dépenses sont en vive progression. A tel point que la prévision de la BoE pour la croissance du T2, soit 4,3%, apparaît désormais assez prudente, ajoute Hardman. Seul point de vigilance, une éventuelle reprise pandémique alimentée par la nouvelle mutation du coronavirus. Mais pour l'heure, les investisseurs partent du principe que la vaccination limitera toute perturbation supplémentaire pour l'économie britannique, dans un pays où 75% de la population a reçu une dose et la moitié une seconde.

Tableau croisé des devises au 8 juin 2021