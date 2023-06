Londres (awp/afp) - La livre reculait mercredi face à d'autres grandes devises, pénalisée par la persistance de l'inflation au Royaume-Uni, les cambistes se focalisant sur l'effet sur la croissance plus que sur la probabilité de nouvelles hausses de taux de la Banque d'Angleterre.

Vers 09H10 GMT (11H10 HEC), la livre perdait 0,35% à 1,2720 dollar et 0,38% à 85,86 pence pour un euro.

Pourtant, une inflation plus élevée que prévu favorise parfois les devises, les investisseurs privilégiant les monnaies dont les banques centrales vont remonter leurs taux.

Et au Royaume-Uni, l'inflation qui stagne à 8,7% sur un an en mai garantit que la Banque d'Angleterre (BoE) va devoir remonter ses taux à nouveau, et qu'elle devra signaler sa détermination lors de sa réunion jeudi.

Les chances d'une hausse des taux de seulement 0,25 point de pourcentage ou de 0,50 point sont désormais sur un pied d'égalité, selon les paris des investisseurs.

Après la publication des données sur l'inflation, "dans un premier temps, la livre est montée", mais le mouvement n'a pas duré, signale Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

"L'effet de plus de durcissement de la politique monétaire sur l'économie britannique va probablement étouffer l'activité économique et provoquer au final une contraction, ce qui affaiblit la devise", commente-t-il.

Outre-Atlantique, "le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell doit apparaître devant le Congrès" pour un rendez-vous semestriel, note Patrick Munnelly, analyste chez Tickmill.

"Son intervention sera scrutée, notamment après qu'il a signalé la semaine dernière qu'une hausse des taux était possible en juillet, malgré la décision de ne pas les remonter ce mois-ci", ajoute-t-il.

Le dollar restait stable face à l'euro, cédant quelque 0,03% à 1,0921 dollar pour un euro.

Cours de mercredi Cours de mardi 09H10 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0921 1,0918 EUR/JPY 155,05 154,45 EUR/CHF 0,9803 0,9803 EUR/GBP 0,8586 0,8553 USD/JPY 141,97 141,47 USD/CHF 0,8976 0,8979 GBP/USD 1,2720 1,2765

afp/jh