La livre sterling tombe à son plus bas depuis 2020 face au dollar

La livre sterling a atteint un nouveau plus bas pendant trois sessions consécutives et a perdu 2,3 % ce mois-ci par rapport au dollar. Le billet vert a atteint son plus haut niveau depuis deux décennies, les investisseurs s'arrachant la monnaie refuge dans un contexte d'incertitude accrue quant aux perspectives de croissance mondiale. La livre sterling était en baisse de 0,4 % à 1,2284 dollar, après être tombée à 1,2262 dollar, son plus bas niveau depuis près de deux ans.

Kit Juckes, responsable de la stratégie des devises à la Société Générale, a déclaré que la clé des perspectives de la livre sterling par rapport au dollar dépendait de l'évolution de l'euro, qui se maintient juste au-dessus de 1,05 dollar. "L'euro/dollar à 1,05 se maintient juste, si cela disparaît, le câble (sterling/dollar) baissera avec l'euro", a-t-il déclaré.

Par rapport à l'euro, la livre était en baisse d'environ un cinquième de pour cent à 85,60 pence, gardant en vue le plus bas niveau de cinq mois atteint vendredi. Les analystes ont déclaré que l'évolution de la situation en Irlande du Nord a contribué à la faiblesse de la livre sterling, bien que le facteur le plus important soit l'affaiblissement des perspectives de croissance au Royaume-Uni. L'importance symbolique de la victoire du Sinn Fein à l'Assemblée d'Irlande du Nord la semaine dernière a également été significative, mettant fin à un siècle de domination des partis pro-britanniques.

Le DUP, l'un des principaux partisans de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, a vu son soutien sapé en partie en raison de son rôle dans les négociations post-Brexit entre Londres et Bruxelles qui ont abouti à des barrières commerciales entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Les analystes d'ING ont déclaré qu'un mauvais résultat aux élections locales signifiait que la Grande-Bretagne pourrait adopter une position plus combative sur le commerce.

Jeudi, la Banque d'Angleterre a relevé son taux d'intérêt de référence à 1,0 % et a déclaré que l'économie devrait stagner en 2023 et 2024, car elle souffre d'une poussée d'inflation.

"L'accord commercial actuel du Royaume-Uni n'est pas tellement mieux que l'absence d'accord, mais les menaces du gouvernement britannique de déchirer le protocole avec l'Irlande du Nord vont probablement peser sur une livre vulnérable", ont-ils déclaré dans une note. "Le câble semble se diriger vers 1,20 et l'euro/sterling vers 0,86".