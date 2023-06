Londres (awp/afp) - Le dollar baissait légèrement mercredi en ce jour de réunion de la Fed (Réserve fédérale américaine), la décélération de l'inflation aux Etats-Unis soutenant l'idée que la banque centrale va faire une pause dans ses hausses de taux.

Vers 09H20 GMT (11H20 HEC), le billet vert cédait 0,07% à 1,0801 dollar pour un euro. Face à la livre, il perdait 0,17% à 1,2634 dollar pour une livre, un niveau plus vu depuis un mois.

Les prix à la consommation ont augmenté de 4,0% sur un an en mai, un ralentissement net par rapport à 4,9% le mois précédent et le plus bas niveau depuis mars 2021. Résultat, la Fed, qui a débuté sa réunion de deux jours peu de temps après la publication de ces données, pourrait annoncer après la clôture des marchés européens qu'elle ne relève pas ses taux, une première depuis mars 2022.

"Il semblerait que le durcissement monétaire de grande ampleur opéré par la Fed depuis un peu plus d'un an porte ses fruits", commente Guillaume Dejean, analyste chez Convera. "Le marché anticipe désormais complètement une pause", complète James Harte, analyste chez TickMill.

La perspective d'une politique monétaire moins stricte Outre-Atlantique pèse sur le dollar, surtout que "d'autres banques centrales, telles que la BCE et la BoE, se trouvent à un stade plus précoce du cycle de resserrement" et devraient encore remonter leurs taux, juge Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

La Banque centrale européenne (BCE) jeudi comme la Banque d'Angleterre (BoE) sept jours plus tard vont remonter leurs taux pour contrer des inflations plus persistantes sur le Vieux Continent, anticipent les marchés et les économistes.

Cours de mercredi Cours de mardi 09H20 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0801 1,0793 EUR/JPY 151,15 151,34 EUR/CHF 0,9764 0,9770 EUR/GBP 0,8550 0,8558 USD/JPY 139,93 140,21 USD/CHF 0,9039 0,9052 GBP/USD 1,2634 1,2612

