New York (awp/afp) - Le dollar est reparti à la hausse jeudi face à l'euro en fin de séance, dopé par la montée des rendements obligataires aux Etats-Unis reflétant la vigueur de la première économie mondiale.

Vers 19H40 GMT, le dollar gagnait 0,12% face à l'euro à 1,0866 dollar pour un euro, un plus haut en six semaines.

"Le dollar continue de briller alors que les rendements obligataires soulignent la résilience de l'économie américaine", a indiqué à l'AFP Joe Manimbo, de Convera Financial Services.

Les rendements obligataires sur les bons à dix et trente ans atteignaient des plus hauts depuis 16 ans, à 4,30% et 4,40%, déjà touchés en octobre 2022 lorsque l'inflation américaine faisait rage.

"Dans l'ensemble on a davantage de nouvelles positives sur l'économie des Etats-Unis", note Joe Manimbo. Les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage publiées jeudi ont reculé contrairement aux prévisions pour s'établir à 239.000 (-11.000).

L'analyste a pointé du doigt également la projection de croissance du PIB (Produit intérieur brut) américain au 3e trimestre par la Fed d'Atlanta qui a été révisé en forte hausse à +5,8%.

"Maintenant nous devons attendre ce que va dire Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, à Jackson Hole en fin de semaine prochaine et s'il prépare les conditions à un nouveau relèvement des taux d'ici la fin de l'année", a ajouté l'analyste de Convera. "Si les données continuent d'être bonnes, cela ouvrira plus grand la porte à une nouvelle hausse".

La solidité du dollar par rapport à l'euro s'expliquait aussi par le déclin de la devise européenne qui perdait un peu d'allure face au yen et à la livre.

"Le marché est inquiet de la situation économique en Chine qui a des implications pour l'Europe alors qu'elle exporte beaucoup en Asie. C'est un facteur qui contribuait à la baisse de l'euro", a encore indiqué Joe Manimbo.

Dans le sillage de la moindre performance des actifs à risque, le bitcoin lâchait presque 1.000 dollars à 27.874 dollars.

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H40 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0866 1,0879 EUR/JPY 158,39 159,21 EUR/CHF 0,9554 0,9573 EUR/GBP 0,8528 0,8545 USD/JPY 145,76 146,35 USD/CHF 0,8793 0,8799 GBP/USD 1,2742 1,2732

afp/rp