New York (awp/afp) - Le dollar se stabilisait mardi après être tombé à un plus bas depuis un mois la semaine dernière, souffrant de la pause de la Réserve fédérale pour ses hausses de taux et avant l'audition du patron de la Fed devant le Congrès américain.

La livre cédait un peu de terrain avant la publication mercredi de l'indice des prix à la consommation britannique pour mai et la réunion jeudi de la Banque d'Angleterre.

Vers 18H40 GMT, l'euro cédait 0,04% à 1,0917 dollar pour un euro. La livre sterling lâchait 0,29% à 1,2755 dollar pour une livre.

"La prudence règne avant une autre semaine pleine d'événements pour les marchés", a indiqué Joe Manimbo de Convera Financial Services faisant notamment référence à l'audition du patron de la Fed, Jerome Powell, sur l'état de l'économie américaine par les commissions du Congrès américain mercredi et jeudi.

En outre, l'intervention mardi de la Banque centrale chinoise qui a réduit deux taux de référence pour stimuler l'activité économique n'a pas suffi à donner une tendance nette au marché des changes.

"L'économie chinoise a perdu de sa vigueur, et les perspectives assombries pour l'économie mondiale profitent au dollar, valeur refuge", a commenté Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

"En même temps, avec la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) qui prévoient plus de hausses de taux, les deux devises sont favorisées" alors que la Fed n'a pas remonté les siens la semaine dernière, ajoute-t-il.

Résultat, le dollar évoluait dans une fourchette de prix étroite face à ces deux devises.

Jerome Powell "va probablement répéter ce qu'il a dit lors de sa conférence de presse après la réunion de la Fed de la semaine dernière, avec un ton prudent mais qui laisse la porte ouverte à plus de hausses de taux dans le futur", a estimé Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

La livre sterling cédait un peu de terrain "sur des prises de profits avant que (...) les projecteurs ne soient braqués sur l'inflation et les taux d'intérêt britanniques", a souligné Joe Manimbo.

"L'inflation chronique britannique laisse suggérer que les hausses de taux de Londres pourraient se prolonger par rapport à celles des Etats-Unis et de l'Union européenne", a averti l'analyste de Convera.

Les analystes tablent sur un modeste ralentissement de l'inflation britannique à 8,5% sur un an en mai contre 8,7% le mois d'avant.

Cours de mardi Cours de lundi 18H40 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0917 1,0921 EUR/JPY 154,32 155,06 EUR/CHF 0,9804 0,9782 EUR/GBP 0,8549 0,8538 USD/JPY 141,36 141,98 USD/CHF 0,8981 0,8957 GBP/USD 1,2755 1,2792

afp/rp