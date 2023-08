New York (awp/afp) - La livre sterling montait mercredi face au dollar et à l'euro après un ralentissement de l'inflation britannique pas suffisant toutefois pour écarter les attentes d'un plus ample resserrement des taux par la Banque d'Angleterre.

Le dollar se renforçait face au yen et à l'euro alors que le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine montre que la Fed voit toujours" des risques" de persistance de l'inflation qui pourraient "nécessiter de resserrer encore la politique monétaire", selon les minutes de la réunion du 26 juillet.

Vers 18H50 GMT, la devise britannique prenait 0,29% face au billet vert, à 1,2742 dollar pour une livre, et grimpait de 0,42% face à l'euro à 85,47 pence pour un euro.

Le yen cédait 0,40% face au billet vert à 146,18 yens pour un dollar.

Le dollar gagnait aussi 0,13% face à l'euro à 1,0891 dollar.

"Les marchés financiers ont renforcé leurs attentes concernant le resserrement de la Banque d'Angleterre (BoE)" ont affirmé les analystes de CBA, après la publication de chiffres sur l'inflation britannique et de "données plus solides sur les revenus du travail" la veille.

L'inflation a nettement ralenti en juillet au Royaume-Uni, à 6,8% sur un an contre 7,9% en juin, principalement grâce au repli des prix de l'énergie, apportant un répit à la crise du coût de la vie dans le pays.

Cependant, "la baisse globale de l'inflation a été un peu moins importante que prévu", fait valoir Derek Halpenny, analyste chez MUFG, et elle reste encore la plus élevée des pays du G7.

Dans ce contexte, ces chiffres "ajouteront clairement à la probabilité que la BoE (Banque d'Angleterre, ndlr) augmente son taux directeur de 50 points de base au lieu de 25 points de base en septembre", affirme l'analyste.

La devise britannique avait déjà trouvé un soutien la veille après la publication de chiffres sur les hausses de salaires ravivant les attentes d'un nouveau tour de vis monétaire.

Le rouble poursuivait quant à lui sa hausse après l'intervention mardi de la Banque centrale russe (BCR), qui a relevé mardi son taux directeur de 8,5% à 12%, pour enrayer la chute de la devise tombée lundi à son plus bas niveau depuis mars 2022 par rapport au dollar et à l'euro. Le rouble gagnait 2,60% face au billet vert, à 95,5937 roubles pour un dollar.

Cours de mercredi Cours de mardi 18H50 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0891 1,0905 EUR/JPY 159,19 158,75 EUR/CHF 0,9570 0,9580 EUR/GBP 0,8547 0,8583 USD/JPY 146,16 145,57 USD/CHF 0,8787 0,8784 GBP/USD 1,2742 1,2705

afp/rp