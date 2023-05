PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en léger rebond jeudi, les investisseurs digérant les données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis publiées la veille qui ont suscité des interrogations avant d'être perçues globalement positivement alors qu'un autre indicateur d'inflation doit être publié dans la journée.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,32% pour le CAC 40 à Paris, de 0,26% pour le Dax à Francfort, de 0,19% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,28% pour l'EuroStoxx 50.

Après la publication mercredi des chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis qui ont montré un ralentissement de l'inflation sur un an à 4,9% en avril mais une accélération à 0,4% sur un mois, les investisseurs suivront avec attention les données des prix à la production (PPI) prévues à 12h30 GMT. Le consensus Reuters anticipe un ralentissement du PPI à 2,4% sur un an en avril (après +2,7% en mars) mais un rebond de 0,3% sur un mois après une contraction de 0,5% en mars.

Outre le PPI, la statistique des inscriptions hebdomadaires au chômage sera scrutée alors que le rapport mensuel sur l'emploi américain, publié la semaine dernière, a témoigné d'un marché du travail toujours résilient en avril, offrant à un soulagement quant à la menace d'une récession mais suscitant des craintes sur l'évolution des taux d'intérêt.

Pour le moment, selon le baromètre Fedwatch de CME Groupe, le marché prévoit avec une probabilité de 95% un statu quo sur les taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) le mois prochain après une hausse de 25 points de base la semaine dernière.

Toujours sur le front de la politique monétaire, la Banque d'Angleterre (BoE) tient sa réunion à 11h00 GMT et une hausse des taux d'un quart de point est également attendue.

Côté résultats d'entreprises, les publications d'Engie, JCDecaux, Bayer, Merck KGaA, Deutsche Telekom, Telefonica, Walt Disney ou Tapestry devraient animer les échanges.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, le Nasdaq et le S&P 500 profitant des données sur l'inflation et des annonces d'Alphabet.

L'indice Dow Jones a cédé 0,09%, ou 30,48 points, à 33.531,33 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 18,47 points, soit 0,45%, à 4.137,64 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 126,89 points (+1,04%) à 12 306,44 points.

"Les marchés ont considéré ces données (sur l'inflation) comme un point plutôt positif", a déclaré Michael Harris, président de Quest Partners, ajoutant que la Fed va désormais "attendre de voir (comment les choses évoluent) dans les prochains mois."

Cela a profité aux valeurs technologiques comme Apple (+1,03%) et Microsoft (1,72%), ainsi qu'à Alphabet (+4,09%), la maison mère de Google, qui a en outre dévoilé de nouveaux produits basés sur l'intelligence artificielle.

Airbnb a reculé de plus de 10% après avoir fait état d'un ralentissement de la croissance des réservations sur le trimestre en cours.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei recule de 0,08% à 29.098,19 points et le Topix, plus large, reflue de 0,26% à 2.080,43 points à l'approche de la clôture, deuxième séance consécutive dans le rouge après des résultats mitigés d'entreprises

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) cède 0,4%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,14%, tandis que le CSI 300 grappille 0,04%.

Dans les statistiques chinoises du jour, l'indice des prix à la consommation (CPI) a ralenti en avril à 0,1% sur un an après +0,7% en mars et celui des prix à la production (PPI) a chuté pour un septième mois consécutif (-3,6% après -2,5%).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans et à deux ans sont quasiment inchangés jeudi à respectivement 3,4364% et 3,9265% après une baisse en séance la veille de près de dix points à la suite des données sur l'inflation américaine.

CHANGES

Aux changes, le dollar est stable (-0,02%) jeudi face à un panier de devises de référence et loin de son pic de l'année touché le 8 mars à 105,88 points. Certains analystes, à l'image de Shinichiro Kadota, stratège chez Barclays, estiment que la Fed en a fini avec la remontée des taux. Les marchés monétaires évaluent la probabilité d'un relèvement des taux de la Fed de 25 points de base en juin à seulement 5%.

L'euro est quasiment inchangé à 1,0977 dollar (-0,03%), tout comme la livre sterling, qui s'affiche à 1,262 dollar (-0,03%).

Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau a déclaré que les prochaines hausses de taux de la BCE seraient "marginales", tandis que la BoE devrait procéder à une douzième hausse consécutive du coût du crédit ce jeudi, mais de seulement de 25 points de base.

PÉTROLE

Le marché pétrolier, tiré par de solides données sur la demande de carburant aux Etats-Unis, premier consommateur mondial de brut, reprend jeudi des couleurs après une baisse de plus d'un dollar la veille: le Brent gagne 0,93% à 77,12 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,91% à 73,22 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

par Claude Chendjou