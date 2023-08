New York (awp/afp) - Le dollar s'est légèrement replié lundi par rapport à l'euro et à la livre, restant non loin de ses sommets en quelque dix semaines dans un marché peu étoffé, alors que Londres était fermé en raison d'un jour férié au Royaume-Uni.

Vers 18H00 GMT, le dollar cédait 0,13% par rapport à l'euro à 1,0810 dollar pour un euro. Le billet vert abandonnait 0,18% face à la livre sterling à 1,2601 dollar pour une livre.

Le Dollar Index, qui compare le billet vert à un panier de monnaies, restait stable (-0,01%) alors qu'il avait touché vendredi son plus haut niveau depuis début juin.

"Le dollar américain avait progressé la semaine dernière après les remarques du président de la Fed, Jerome Powell, qui a répété que l'inflation était trop élevée et que la porte restait ouverte à d'autres relèvements des taux", a indiqué Joe Manimbo, analyste de Covera Financial Services.

Le commencement de cette nouvelle semaine était éclipsé par un jour férié, le Summer Bank Holiday, qui a lieu chaque dernier lundi d'août au Royaume-Uni.

Si les investisseurs estiment quasi unanimement que la banque centrale américaine (Fed) va laisser ses taux inchangés lors de sa réunion du 20 septembre, ils sont désormais une petite majorité à estimer qu'elle va les augmenter à nouveau en novembre, selon les calculs de CME Group sur les produits à terme.

Les taux au jour le jour, qui concernent l'argent que les banques se prêtent entre elles, sont passés en dix-huit mois de quasiment zéro à 5,50%, un sommet depuis 22 ans.

"La semaine pourrait être déterminante pour fixer l'orientation à court terme de la politique monétaire de la banque centrale américaine avec le rapport mensuel sur l'emploi attendu vendredi", a souligné Joe Manimbo.

Les prévisions sont de 175.000 créations d'emplois en août, selon Briefing.com, contre 187.000 le mois d'avant.

Les investisseurs s'intéresseront aussi à l'augmentation de la rémunération horaire, capable de nourrir l'inflation, alors que plusieurs industries renégocient des accords salariaux aux Etats-Unis.

Cours de lundi Cours de vendredi 18H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0810 1,0796 EUR/JPY 158,36 158,03 EUR/CHF 0,9554 0,9550 EUR/GBP 0,8578 0,8582 USD/JPY 146,50 146,44 USD/CHF 0,8839 0,8847 GBP/USD 1,2601 1,2578

afp/rp