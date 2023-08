New York (awp/afp) - Le dollar baissait nettement mardi dans le sillage d'un fort repli des rendements obligataires après un indicateur américain montrant une détente du marché de l'emploi comme le souhaite la Réserve fédérale américaine (Fed) dans sa lutte contre l'inflation.

En revanche, le bitcoin exultait, grimpant de 7,70% à 27.987 dollars vers 19H00 GMT, porté par une décision de justice qui pourrait rendre la cryptomonnaie plus accessible aux investisseurs et au grand public.

Vers 19H00 GMT, le dollar abandonnait 0,53% à 1,0876 dollar pour un euro, et perdait 0,30% face à la livre à 1,2640 dollar pour une livre.

Le rapport JOLTS du ministère américain du Travail a montré une baisse des emplois vacants à 8,8 millions en juillet, au plus bas depuis mars 2021 contre 9,2 millions le mois d'avant, un signe de détente du marché du travail qui pourrait inviter la Fed à renoncer à relever encore les taux d'intérêt.

La réaction a été immédiate sur le marché obligataire et par conséquent sur le marché des changes, amplifiée par des échanges peu fournis sur tous les marchés américains alors qu'on approche le long week-end du Labor Day.

"En une minute et demie, les taux sur les bons du Trésor à dix ans ont perdu 10 points de base. Le dollar est plus bas parce que les taux sont plus bas", a expliqué Steve Sosnick d'Interactive Brokers.

Les rendements obligataire à dix ans tombaient à 4,11% contre 4,20% la veille vers 19H20 GMT.

"On a assisté à un changement d'opinion vers le camp de ceux qui croient à un atterrissage en douceur contre ceux qui anticipent une récession", a indiqué Brad Bechtel de Jeffries.

Ce recul des emplois vacants en juillet aux Etats-Unis "est une bonne nouvelle par rapport à ce que la Fed cherche à faire car l'économie américaine a été jusqu'ici particulièrement résiliente malgré les hausses de taux", a poursuivi l'analyste.

"Je ne suis pas sûr que cela fasse bouger l'aiguille énormément parce que la Fed estime ne pas en avoir fini" avec sa lutte contre l'inflation en relevant les taux, a encore dit à l'AFP M. Bechtel.

A ce rapport sur les emplois disponibles qui précède de trois jours le rapport officiel sur l'emploi prévu vendredi, s'est ajouté un indicateur de confiance des consommateurs américains fortement dégradé en août.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin et d'autres cryptomonnaies s'envolaient profitant d'une décision de la cour d'appel du District of Columbia en faveur du gestionnaire d'actifs en cryptomonnaies Grayscale contre le gendarme de Wall Street, la SEC. L'autorité des marchés lui refusait le droit de coter en Bourse un fonds indiciel en bitcoins (ETF).

Cette victoire juridique ouvre la porte à la création d'un spot ETF Bitcoin qui suivrait directement le prix de la cryptomonnaie, permettant à une plus grande partie du grand public d'investir dans le bitcoin sans avoir à en acheter directement.

"Il y a encore du chemin mais cela ouvre la voie à des ETF bitcoin qui pourrait drainer plus d'argent" sur les paris sur la cryptomonnaie, a indiqué Brad Bechtel.

Cours de mardi Cours de lundi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0876 1,0819 EUR/JPY 158,60 158,54 EUR/CHF 0,9554 0,9562 EUR/GBP 0,8604 0,8585 USD/JPY 145,82 146,54 USD/CHF 0,8785 0,8838 GBP/USD 1,2640 1,2602

afp/rp