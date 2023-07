New York (awp/afp) - Le dollar se repliait jeudi malgré l'envolée des taux obligataires américains, consécutive à un bond surprise des créations d'emplois aux Etats-Unis, sur un marché encore engourdi par un long weekend férié.

Vers 20H30 GMT, le billet vert abandonnait 0,31% face à la monnaie unique à 1,0889 dollar pour un euro. Il reculait aussi face au yen, à la livre ou au franc suisse.

L'économie américaine a créé quelque 497.000 emplois en juin, selon les chiffres publiés jeudi par le cabinet ADP, soit plus du double de ce qui était attendu par les économistes (220.000) et un sommet de seize mois.

"On s'attend à ce que la Réserve fédérale (Fed) relève d'un quart de point son taux directeur ce mois-ci", lors de la réunion des 25 et 26 juillet, "et pourrait procéder à un autre relèvement d'ici la fin de l'année si les indicateurs continuent à surprendre à la hausse", a commenté Bill Adams, de Comerica Bank.

Les opérateurs ont ainsi revu leurs projections et attribuent désormais une probabilité de quasiment 50% (46%) à l'hypothèse de deux nouvelles hausses d'ici la fin de l'année.

Dans la foulée, les taux obligataires américains ont grimpé en flèche. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 2 ans, très sensible aux anticipations de politique monétaire, s'est envolé jusqu'à 5,11%, une première depuis seize ans.

Malgré cette conjoncture en théorie très propice au "greenback", l'un des surnoms du dollar, le billet vert a battu en retraite.

"On est dans une semaine de congés", marquée par le jour férié de la fête nationale américaine mardi, a souligné Brad Bechtel, de Jefferies. "Beaucoup de gens sont absents et il y a peu de liquidité" sur le marché et les mouvements sont erratiques, selon l'analyste.

"Il semble que les seuls personnes qui interviennent sur ce marché soient celles qui ont besoin de le faire et pas celles qui se positionnent pour les semaines à venir", a fait valoir Brad Bechtel.

Pour lui, l'incapacité du dollar à prendre appui sur l'élan des rendements obligataires américains s'explique aussi par le fait que les taux ont aussi bondi dans la plupart des autres pays occidentaux.

Les taux allemands à 10 ans ressortaient ainsi à 2,61% jeudi, contre 2,51% la veille en clôture. Quant au taux britannique à 2 ans, il est allé jusqu'à 5,56%, une première depuis quinze ans.

Pour autant, Brad Bechtel voit le dollar rester ferme à moyen terme, "simplement parce que l'économie américaine se porte plutôt bien", en particulier par comparaison à d'autres régions du monde, l'Europe notamment.

Cours de jeudi Cours de mercredi 20H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0889 1,0854 EUR/JPY 156,92 157,01 EUR/CHF 0,9749 0,9755 EUR/GBP 0,8548 0,8544 USD/JPY 144,11 144,66 USD/CHF 0,8954 0,8988 GBP/USD 1,2737 1,2704

afp/rp