Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers mondiaux évoluent en ordre dispersé mercredi, les investisseurs attendant la publication de données économiques aux Etats-Unis avant de décider quelle direction prendre.

En Europe, la Bourse de Paris évoluait proche de l'équilibre (-0,07%), comme Francfort, qui, au lendemain de records en séance et en clôture, affichait une très légère progression de 0,08%. Londres reculait de 0,24% et Milan avançait de 0,46%.

Les marchés actions européens "sont assez stables en ce début de semaine après avoir atteint des nouveaux plus hauts historiques la semaine dernière à la suite de sept semaines de hausses consécutives", commente Xavier Chapard, de l'équipe de recherche et stratégie de LBP AM.

Les observateurs de marchés se tourneront mercredi vers la publication de la deuxième estimation du PIB américain au quatrième trimestre. Et jeudi viendra le tour de l'indice d'inflation PCE de janvier, un indicateur scruté par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour orienter sa politique monétaire.

Dans cet environnement où la Fed tente de ramener l'inflation à l'objectif cible de 2%, "une croissance robuste est une bonne chose seulement à condition qu'elle ne s'accompagne pas d'une inflation plus forte", précise Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

En parallèle, la révision des anticipations de baisse de taux de la Fed se poursuit: "le marché anticipe désormais trois baisses pour cette année, contre plus de six baisses anticipées au début de l'année", détaille Xavier Chapard.

En Asie, la Bourse de Tokyo a fait quasiment du surplace (-0,08%), comme la veille, dans l'attente des nouvelles données macroéconomiques aux Etats-Unis, alors que Hong Kong (-1,51% dans les derniers échanges) était de nouveau perturbée par la crise immobilière chinoise.

Le promoteur chinois surendetté Country Garden a annoncé mercredi qu'une demande de liquidation judiciaire à son encontre avait été lancée par l'un de ses créanciers devant un tribunal de Hong Kong, faisant chuter son titre de 12,5%.

Worldline dégringole à Paris

Le groupe Worldline chutait de plus de 14% à Paris après la publication de ses résultats annuels pour 2023, le spécialiste du paiement français ayant annoncé une perte nette de 817 millions d'euros pour l'an dernier.

Holcim, bénéfice net en baisse

Le géant suisse des matériaux de construction Holcim (-0,40%) a publié mercredi un bénéfice net en baisse de 7,5% en 2023, à 3,06 milliards de francs suisses suisses (3,2 milliards d'euros) compte tenu d'un gain exceptionnel l'année précédente.

Swisscom en négociations avancées avec Vodafone

Swisscom (-0,27%) est en négociations avancées pour racheter la filiale italienne du géant britannique Vodafone (+2,51%), a-t-il annoncé mercredi, l'objectif étant de la faire fusionner avec Fastweb, sa propre filiale dans le pays.

Si les termes complets de la transaction doivent encore être définis, les deux groupes ont convenus d'un prix de rachat préliminaire de 8 milliards d'euros, selon l'opérateur Suisse.

Shein vers une possible cotation à Londres

Le ministre des Finances britannique Jeremy Hunt a discuté avec le président exécutif du géant chinois de la "fast fashion" Shein, Donald Tang, d'une cotation à Londres, a affirmé mardi Sky News qui cite des sources proches des discussions.

Cette rencontre a eu lieu dans le cadre d'efforts des autorités boursières et du gouvernement britanniques pour convaincre Shein de lancer une introduction boursière sur la place londonienne, qui pourrait être l'une des plus grosses entrées en Bourse au Royaume-Uni, la deuxième après celle du géant des matières premières Glencore.

Le dollar en hausse

Vers 08H20 GMT, sur le marché des changes, le billet vert gagnait 0,25% face à la monnaie unique, à 1,0817 dollar pour un euro et 0,25% aussi face à la livre sterling, à 1,2647 dollar pour une livre.

Du côté du pétrole, le baril de WTI américain perdait 0,58% à 78,41 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,60% à 83,15 dollars.

Le bitcoin s'octroyait 3,14% à 58,511 dollars, au plus haut depuis novembre 2021.

afp/jh