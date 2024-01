New York (awp/afp) - Le dollar grimpait mardi à un plus haut niveau depuis un mois face à plusieurs grandes monnaies alors que les taux obligataires américains se tendaient après les réserves d'un responsable de la Fed sur une rapide baisse des taux.

Vers 20H15 GMT, le Dollar Index qui compare le billet vert à un panier de monnaie, augmentait de 0,93% à 103,35 points, un sommet en quatre semaines.

Face à l'euro, il grimpait de 0,69% à 1,0874 dollar et gagnait 1,03% face au yen qui descendait à 147,24 yens pour un dollar.

Un gouverneur de la Réserve fédérale américaine (Fed) Christopher Waller s'est montré peu pressé de baisser les taux au jour le jour dans un discours à la Brookings Institution à Washington.

"Avec une activité économique et un marché du travail en bonne santé, et une inflation qui descend progressivement à 2%, je ne vois aucune raison d'agir aussi vite ou de réduire aussi rapidement que par le passé", a-t-il déclaré alors que la semaine dernière le marché escomptait dans ses prix 77% de chances une baisse des taux de la Fed dès mars.

Mardi, ce pourcentage était descendu à 65% alors que les taux obligataires remontaient nettement. Les rendements sur les bons du Trésor à dix ans passaient à 4,06% contre 3,93% à la dernière clôture. Vers 20H15 GMT, les taux plus courts à deux ans grimpaient aussi à 4,22% contre 4,14% vendredi.

La situation géopolitique avec le risque d'escalade en mer Rouge servaient aussi le dollar, sur fond de manque d'appétit pour le risque. Les acteurs du marché restent en effet "perturbés par l'escalade militaire en mer Rouge, recherchant la sécurité du billet vert", a commenté Ricardo Evangelista, analyste d'ActivTrades.

L'armée américaine a mené plusieurs frappes contre des sites des rebelles Houthis au Yémen, ces derniers multipliant ces dernières semaines les attaques contre les bateaux qu'ils soupçonnent d'être liés à Israël, perturbant le trafic maritime dans cette zone essentielle pour le commercial mondial.

Par ailleurs, la livre flanchait à la suite de la publication de données sur l'emploi qui montrent un ralentissement de la croissance des salaires britanniques, signalant un refroidissement de l'économie.

La devise britannique s'affaissait de 0,75% face au billet vert, à 1,2632 dollar, et abandonnait 0,05% face à l'euro, à 86,08 pence.

La hausse des salaires hors bonus a ralenti à 6,6% au Royaume-Uni entre septembre et novembre, contre 7,3% pour les trois mois terminés en octobre, d'après le rapport mensuel sur l'emploi de l'Office national des statistiques (ONS) mardi.

Cet essoufflement de la croissance des salaires "devrait rassurer davantage la BoE sur le fait que le risque d'une inflation plus persistante au Royaume-Uni s'atténue", estime Lee Hardman, analyste chez MUFG, et en conséquence encourager les investisseurs "à intégrer des baisses de taux plus précoces et plus importante de la BoE au cours de l'année à venir, ce qui pèse sur la livre sterling".

Les chiffres de l'inflation britannique pour décembre seront quant à eux connus mercredi. L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est précédemment tombé à 3,9% sur un an en novembre.

Cours de mardi Cours de lundi 20H15 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0874 1,0950 EUR/JPY 160,10 159,58 EUR/CHF 0,9363 0,9371 EUR/GBP 0,8608 0,8603 USD/JPY 147,24 145,73 USD/CHF 0,8611 0,8558 GBP/USD 1,2632 1,2727

afp/rp