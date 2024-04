New York (awp/afp) - A la recherche de valeurs refuge face aux tensions géopolitiques et à la volatilité des taux obligataires, les investisseurs misaient fort sur l'or, qui grimpait mardi à un nouveau sommet.

Vers 18H50 GMT, l'or s'appréciait de 0,80% à 2.269 dollars l'once après avoir inscrit un nouveau record à 2.277,02 dollars.

"Les investisseurs achètent des lingots d'or, des actions de producteurs d'énergie et des actions des services d'utilité publique pour se protéger d'une éventuelle volatilité résultant de la géopolitique et d'une Réserve fédérale (Fed) qui pourrait réduire ses taux plutôt plus tard que plus tôt", a commenté José Torres, économiste pour Interactive Brokers.

Le statut de "valeur refuge" du métal précieux attire "alors que les tensions au Moyen-Orient s'intensifient et que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit", a précisé Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

L'Iran a ainsi juré mardi de riposter au raid imputé à Israël contre son consulat à Damas en Syrie, qui a fait au moins 13 morts, une attaque inédite qui accentue les tensions en pleine guerre à Gaza.

Le dollar quant à lui cédait une partie du terrain gagné la veille lorsque les taux obligataires se sont envolés.

Le billet vert reculait de 0,18% face à l'euro à 1,0763 dollar pour un euro. Il perdait aussi 0,13% face à la livre britannique à 1,2568 dollar pour une livre.

Les attentes de baisses de taux de la part de la Réserve fédérale ont été quelque peu atténuées lundi par une activité manufacturière aux Etats-Unis qui est repartie à la hausse au mois de mars mais aussi par plusieurs commentaires de membres de la Fed.

Pour Mary Daly de la Fed de San Francisco, il n'y a "pas d'urgence" à baisser les taux car l'inflation, si "elle diminue, elle le fait lentement".

Quant à Loretta Mester, la présidente de la Fed de Cleveland, elle prévoit désormais que les taux ne descendront guère en-dessous des 3% à long terme, un niveau plus haut que ce que la membre du Comité monétaire anticipait auparavant. Les taux au jour le jour se situent actuellement entre 5,25% et 5,50%.

Le bitcoin quant à lui continuait de dégonfler à 65.965 dollars.

Ce reflux "rappelle que le sentiment haussier autour du bitcoin", dont le prix a augmenté d'environ 140% depuis fin septembre, "ne se poursuivra pas indéfiniment", a expliqué Neil Roarty, de Stocklytics.

Cours de mardi Cours de lundi 18H50 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0763 1,0743 EUR/JPY 163,16 162,92 EUR/CHF 0,9773 0,9715 EUR/GBP 0,8563 0,8559 USD/JPY 151,59 151,65 USD/CHF 0,9080 0,9042 GBP/USD 1,2568 1,2552

afp/rp