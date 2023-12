Londres (awp/afp) - Le dollar dévissait jeudi face à la livre et l'euro, plombé par le ton jugé moins offensif de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui contraste avec celui de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque centrale européenne (BCE), qui ont également opté pour le statu quo, mais ne mentionnent pas d'abaissement de taux à court terme.

Vers 15H15, le billet vert chutait face à la devise britannique, qui gagnait 1,01% à 1,2746 dollar pour une livre, peu après avoir atteint 1,2754 dollar, un plus haut depuis août.

La devise américaine reculait également face à l'euro, qui prenait 1,09% à 1,0991 dollar.

La BoE a laissé son taux directeur inchangé à 5,25% jeudi, jugeant que des pressions inflationnistes persistaient, et que ses taux resteraient probablement élevés "sur une période prolongée".

Ce ton s'est avéré "plus offensif que ce à quoi beaucoup (d'analystes) auraient pu s'attendre", a réagi Craig Erlam, analyste d'Oanda.

Si l'inflation a diminué de plus de moitié au Royaume-Uni depuis le début de l'année, elle s'élevait encore en octobre à 4,6% sur un an, soit plus du double de l'objectif de 2% de la banque centrale britannique.

"Mon point de vue pour le moment est qu'il est vraiment trop tôt pour commencer à spéculer sur une réduction des taux directeurs, nous devons voir davantage de progrès" auparavant, a affirmé le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey dans une déclaration diffusée par l'agence Bloomberg après la décision.

"La politique monétaire doit rester assez restrictive suffisamment longtemps pour revenir à l'objectif de 2% d'inflation à moyen terme", a répété la BoE dans les minutes de sa réunion, espérant toujours atteindre cette cible "d'ici la fin 2025".

Depuis le début de son cycle de relèvement des taux en décembre 2021, l'institution monétaire a procédé à 14 tours de vis monétaires consécutifs avant de faire une pause depuis le mois de septembre.

La Banque centrale européenne a également poursuivi sa pause sur ses taux directeurs jeudi, malgré l'inflation en net recul dans la zone euro.

"Nous ne devons pas baisser la garde" face à l'inflation, a insisté jeudi la présidente de la BCE Christine Lagarde, assurant que l'institution monétaire "n'avait pas discuté du tout de baisses de taux" lors de sa réunion.

Mercredi, la Fed a laissé ses taux inchangés, dans une fourchette de 5,25 à 5,50%, et a indiqué prévoir de les abaisser à plusieurs reprises en 2024. La banque centrale américaine dit prendre acte du ralentissement de l'activité économique, malgré une inflation toujours "trop élevée".

Le dollar reculait aussi fortement face aux autres principales autres devises, et notamment de 0,85% face au yen, à 141,67 yens pour un dollar après avoir touché 140,97 yens, un plus haut depuis fin juillet face au dollar.

Cours de jeudi Cours de mercredi --------------------------------- 15H15 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0991 1,0874 EUR/JPY 155,72 155,38 EUR/CHF 0,9521 0,9479 EUR/GBP 0,8623 0,8618 USD/JPY 141,67 142,89 USD/CHF 0,8663 0,8716 GBP/USD 1,2746 1,2618

afp/buc