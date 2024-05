New York (awp/afp) - La livre affichait une légère progression vendredi après une croissance plus rapide qu'attendu signant la sortie de récession du Royaume-Uni, tandis que le dollar s'appréciait, porté par des propos prudents de membres de la Réserve fédérale (Fed).

Vers 20H00 GMT, la devise britannique s'appréciait de 0,04% face au billet vert à 1,2529 dollar, et s'octroyait 0,12% face à la monnaie unique européenne, à 85,98 pence pour un euro.

C'est officiel: le Royaume-Uni est sorti au premier trimestre de la récession technique dans laquelle il était tombé fin 2023, et voit son économie repartir plus vite que prévu.

Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a progressé de 0,6% lors des trois premiers mois de l'année, selon des chiffres officiels publiés vendredi, qui dépassent les estimations des économistes.

Les données ont donné un léger coup de pouce à la livre sterling, mais "les marchés continuent d'attribuer une probabilité légèrement supérieure à 50% d'une première baisse (de taux) en juin" par la Banque d'Angleterre (BoE), commente Roman Ziruk, d'Ebury.

Car "si la croissance économique britannique au début de l'année a été assez forte", remarque l'analyste, cette publication "ne changera peut-être pas radicalement la vision de la BoE sur la situation".

Jeudi, la BoE a maintenu sans surprise son taux directeur à 5,25%, mais a laissé présager d'une baisse de taux à l'été.

De son côté le billet vert se renforçait modestement face aux principales monnaies à la suite de déclarations de membres de la banque centrale américaine, jetant des doutes sur une baisse des taux sur les fonds fédéraux cette année.

Une gouverneure de la Fed a indiqué qu'elle n'anticipait aucune baisse des taux en 2024, le rebond de l'inflation depuis le début de l'année repoussant la perspective d'un assouplissement de la politique monétaire aux Etats-Unis.

Michelle Bowman a déclaré que, lors de l'actualisation des prévisions économiques de la Fed, en mars, elle avait averti qu'il n'y aurait, selon elle, pas de réduction cette année, selon une interview accordée à l'agence Bloomberg.

Elle a précisé qu'elle s'attendait, alors, à ce que les taux, qui sont depuis juillet au plus haut depuis plus de 20 ans, restent à ce niveau "plus longtemps".

"Et cela reste mon scénario de base", a-t-elle averti.

Le yen continuait de glisser, en dépit des probables interventions de la Banque du Japon (BoJ) pour soutenir la devise nippone la semaine dernière. Il reculait de 0,20% vis-à-vis du billet vert à 155,79 yens pour un dollar, et de 0,12% par rapport à la monnaie unique européenne, à 167,83 yens pour un euro.

Cours de vendredi Cours de jeudi 20H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0772 1,0782 EUR/JPY 167,83 167,64 EUR/CHF 0,9763 0,9768 EUR/GBP 0,8598 0,8609 USD/JPY 155,79 155,48 USD/CHF 0,9063 0,9059 GBP/USD 1,2529 1,2524

afp/rp