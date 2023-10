Londres (awp/afp) - La livre reculait jeudi après des chiffres décrivant une croissance encore faible au Royaume-Uni et n'allant pas dans le sens d'un futur resserrement monétaire, tandis que le dollar remontait face à une inflation américaine persistante qui, à l'inverse, pourrait inciter la Fed à relever ses taux.

Vers 13H25 GMT (15H25 à Paris), la devise britannique reculait de 0,51% à 1,2250 dollar, et baissait de 0,05% à 86,29 pence pour un euro.

La croissance britannique "anémique s'inscrit dans un contexte de taux d'intérêt élevés et d'inflation persistante, qui pèsent sur la confiance des entreprises et découragent les dépenses de consommation", commente Richard Flax, directeur des investissements pour le gestionnaire de patrimoine Moneyfarm.

Cela devrait inciter la Banque d'Angleterre à opter "probablement pour une pause (dans son cycle de hausse de taux, ndlr) pour donner un peu de répit à l'économie", estime-t-il.

L'activité au Royaume-Uni a légèrement rebondi en août avec une augmentation de 0,2% du produit intérieur brut (PIB) tirée par les services, mais les analystes jugent que le risque d'une récession n'est pas encore complètement écarté pour la deuxième moitié de l'année.

La livre souffrait également de la remontée du billet vert, qui gagnait en parallèle 0,45% face à la monnaie unique, à 1,0571 dollar pour un euro.

La devise américaine était soutenue par la publication de l'indice CPI, qui montre que l'inflation est restée stable en septembre aux États-Unis, à 3,7% sur un an, les prix ayant de nouveau été tirés à la hausse par le logement et l'essence à la pompe.

L'inflation américaine têtue laisse en effet à la Réserve fédérale (Fed) "peu d'autre choix que de maintenir les taux plus élevés plus longtemps", et garde présente l'option d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt cette année, commente ainsi Marcus Brookes, analyste chez Quilver Investors.

Cours de jeudi Cours de mercredi --------------------------------- 13H25 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0571 1,0620 EUR/JPY 157,99 158,41 EUR/CHF 0,9551 0,9578 EUR/GBP 0,8629 0,8624 USD/JPY 149,45 149,17 USD/CHF 0,9035 0,9019 GBP/USD 1,2250 1,2313

afp/ib