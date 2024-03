New York (awp/afp) - La livre continue de décliner vendredi face au dollar au lendemain du statu quo sur ses taux de la Banque d'Angleterre (BoE), qui n'exclut pas un prochain assouplissement monétaire, alors que le dollar reprend de la vigueur.

Vers 18H30 GMT, la devise britannique fléchissait de 0,52% à 1,2592 dollar. La livre ne reculait plus que de 0,03% face à la monnaie unique européenne, à 85,82 pence pour un euro.

Le dollar gagnait 0,49% face à l'euro à 1,0807 dollar pour un euro et le dollar index avançait de 0,44% à 104,465 points à un plus haut depuis mi-février.

Après avoir vécu la veille sa plus mauvaise séance de l'année, la livre restait sous pression à la suite de la réunion de mars de la BoE, qui a annoncé jeudi laisser son taux directeur inchangé à 5,25%.

"Même si la banque a maintenu ses taux inchangés, comme prévu, les perspectives et les orientations penchaient davantage vers le côté accommodant que beaucoup ne l'avaient prévu", résume James Harte, analyste chez Tickmill.

Pour George Vessey de Convera, la décision de la BoE était "conciliante compte tenu du partage des voix à 8 contre 1 au sein du Comité de politique monétaire". Aucun membre ne s'est en effet exprimé en faveur d'une hausse (contre deux lors de la dernière décision de février).

Un seule s'est prononcée en faveur d'une baisse, comme lors de la précédente décision.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, dans un entretien accordé au Financial Times vendredi, a noté que les marchés misent désormais sur une première réduction des taux en juin.

Il a répété qu'il n'était pas nécessaire de voir l'inflation revenir à la cible de 2% visée par l'institution avant de réduire les taux, tout en ajoutant que l'important restait d'avoir suffisamment de preuves "d'être sur la bonne voie".

L'inflation au Royaume-Uni a reculé à 3,4% sur un an en février, au plus bas depuis septembre 2021 et en net reflux depuis son pic à plus de 11% fin 2022, mais elle reste la plus élevée du G7.

Autre facteur à la poursuite de la faiblesse de la monnaie britannique, les ventes au détail ont été légèrement meilleures que prévu, mais ont montré une stagnation des dépenses de consommation.

Quant au dollar, "du fait d'une faible disposition de la livre, du yen et de l'euro", il est parvenu "à grimper malgré sa chute de mercredi après la réunion de la Réserve fédérale américaine" qui a confirmé ses plans de réduire les taux par trois fois cette année, a souligné Boris Kovacevic, stratégiste pour Convera.

Cours de vendredi Cours de jeudi 18H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0807 1,0860 EUR/JPY 163,64 164,66 EUR/CHF 0,9711 0,9747 EUR/GBP 0,8582 0,8579 USD/JPY 151,42 ,62 USD/CHF 0,8987 0,8975 GBP/USD 1,2592 1,2658

afp/rp