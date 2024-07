La livre sterling a peu varié mardi, en très légère baisse par rapport au pic d'un mois atteint lundi, les investisseurs évaluant les nouveaux paysages politiques en Grande-Bretagne et en France.

La livre sterling est restée inchangée par rapport à la veille à 1,2804 $, en baisse par rapport au pic d'un mois de lundi de 1,2846 $, les traders attendant également le témoignage du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell plus tard dans la journée.

Le parti travailliste a été porté au pouvoir par une victoire écrasante lors des élections de jeudi, promettant la stabilité après une période instable qui a vu quatre Premiers ministres conservateurs en cinq ans.

La livre est l'une des monnaies les plus performantes cette année, en grande partie parce que la Banque d'Angleterre a maintenu des taux d'intérêt plus élevés que prévu au début de l'année, alors que l'inflation des salaires et des services est restée élevée.

Ces derniers jours, les signes de ralentissement de la croissance américaine ont pesé sur le dollar et soutenu la livre sterling. Cependant, les investisseurs et les analystes affirment que les espoirs d'une plus grande stabilité ont été utiles en arrière-plan.

"En espérant que la politique britannique puisse éviter les drames et les incertitudes associés aux périodes du Brexit, de (Boris) Johnson et de (Liz) Truss, nous nous attendons à ce que la livre sterling poursuive sa lente remontée", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank, dans une note.

La livre sterling est également restée stable par rapport à l'euro, la monnaie de la zone euro changeant de mains à 84,54 pence.

L'euro a rebondi ces dernières semaines en raison de l'incertitude entourant les élections en France, qui se sont achevées dimanche et se sont soldées par un parlement sans majorité et un résultat étonnamment fort pour la gauche.

Les analystes ont déclaré qu'ils s'attendaient à de nouvelles fluctuations de l'euro alors que les partis s'efforcent de trouver des accords pour tenter de former un gouvernement, l'horizon restant flou.