Londres (awp/afp) - Le dollar accélérait ses gains vendredi face à la majorité des autres grandes devises, le marché de l'emploi se montrant bien plus solide qu'attendu en novembre aux Etats-Unis, dissipant les spéculations autour d'une baisse des taux imminente de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 16h00, le dollar prenait 0,34% à 1,0757 dollar pour un euro, et montait de 0,47% face à la livre à 1,2535 dollar pour une livre.

"Le rapport sur l'emploi aux États-Unis" pour novembre "a dépassé les attentes", commente Fawad Razaqzada, analyste chez City Index. Quelque 199'000 emplois ont été créés le mois dernier, en hausse par rapport aux 150.000 d'octobre, selon les chiffres publiés vendredi par le département américain du Travail. C'est aussi plus que les 175'000 créations d'emplois qui étaient attendues, selon le consensus de Briefing.com.

"Les marchés ont réagi comme on pouvait s'y attendre (...) le dollar et les rendements obligataires augmentant de manière générale", relève M. Razaqzada. "Bien que la croissance de l'emploi soit en baisse par rapport à l'année dernière, elle résiste remarquablement bien face à une situation économique difficile et au ralentissement de la croissance mondiale", poursuit-il.

Ces données devraient "tempérer toute discussion sur des réductions de taux au cours du premier semestre de 2024" au sein de la Réserve fédérale américaine (Fed), explique Richard Carter, de Quilter Cheviot. Ce rapport sur l'emploi, "plus solide que prévu", est d'autant plus surprenant "compte tenu des indications globalement plus faibles que nous avons reçues en début de semaine de la part d'autres indicateurs du marché de l'emploi", rappelle M. Razaqzada.

L'enquête mensuelle ADP/Stanford publiée mercredi révélait en effet que le secteur privé n'a créé que 103.000 emplois au mois de novembre, en recul par rapport au mois précédent et bien inférieur aux attentes des analystes. Les investisseurs étaient restés à l'affut de tout signe de refroidissement de l'économie qui "pourraient amener la Fed à confirmer le changement de politique monétaire accommodante que beaucoup ont déjà commencé à intégrer", soulignait plus tôt Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------

16h00 23h00

EUR/USD 1,0757 1,0794

EUR/JPY 154,98 155,57

EUR/CHF 0,9453 0,9448

EUR/GBP 0,8581 0,8570

USD/JPY 144,07 144,13

USD/CHF 0,8788 0,8753

GBP/USD 1,2535 1,2594

afp/vj