Londres (awp/afp) - Le dollar se repliait mardi après des remarques d'un responsable de la Réserve fédérale (Fed) et des données économiques américaines défavorables, tandis que l'or grimpait, conséquence de la faiblesse du billet vert.

Vers 17H20 GMT (18H20 à Paris), le billet vert chutait face à l'euro, en hausse de 0,47% à 1,1006 dollar, peu après avoir touché 1,1009 dollar pour un euro.

Il ployait également face à la livre britannique, qui prenait 0,66% à 1,2711 dollar, atteignant peu de temps avant 1,2715 dollar pour une livre - des plus hauts depuis août pour les deux paires.

"Je suis de plus en plus convaincu que la politique (monétaire américaine, ndlr) est actuellement bien placée pour ralentir l'économie et ramener l'inflation à 2%", l'objectif fixé par la banque centrale américaine, a affirmé un gouverneur de la Fed Christopher Waller mardi.

"Les dernières données montrent que l'inflation évolue dans la bonne direction" aux Etats-Unis, a-t-il également rappelé.

Mi-novembre, l'indice CPI américain avait montré une inflation américaine ralentie en octobre aux Etats-Unis, à 3,2% sur un an, contre 3,7% le mois précédent.

Ces remarques ont renforcé les prévisions du marché d'une prochaine baisse des taux de la Fed, et accéléré les pertes du dollar mardi.

Par ailleurs, la confiance des consommateurs aux Etats-Unis est repartie à la hausse en novembre, après s'être dégradée pendant deux mois. "Cette amélioration reflète une progression des anticipations, tandis que l'indice mesurant la situation actuelle est resté quasiment inchangé", a commenté Dana Peterson, cheffe économiste du Conference Board.

Les ventes de logements neufs pour octobre aux Etats-Unis, annoncées lundi en repli, "ont souligné le fait que la hausse des coûts d'emprunt a des conséquences néfastes sur les consommateurs", avait plus tôt remarqué Joshua Mahony, analyste chez Scope Markets, ceci remettant en question le discours de la Fed qui "persiste dans sa position suggérant que les taux ne baisseront pas de sitôt".

Plus tard cette semaine, les opérateurs de marché se pencheront sur la seconde estimation de la croissance américaine mercredi, ainsi que sur l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis jeudi.

L'or poursuivait sa course, en hausse de 1,39%, à 2.042,30 dollars l'once, a des niveaux pas atteint depuis mai.

"Le métal précieux connaît une augmentation de la demande, alors que les attentes d'un ralentissement économique et que la Fed ait fini de relever les taux entraînent" à la fois une baisse des rendements obligataires et "une dépréciation du dollar", indique Ricardo Evangelista, d'ActivTrades.

Or, "avec la baisse des rendements des bons du Trésor, le coût d'opportunité de la détention de lingots diminue, ce qui les rend plus attractifs pour les investisseurs", résume l'analyste.

Dans le même temps, les perspectives croissantes d'un ralentissement économique offrent un soutien supplémentaire au métal jaune, considéré comme une valeur refuge en temps d'incertitude économique et géopolitique.

Cours de mardi Cours de lundi 17H20 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1006 1,0954 EUR/JPY 162,19 162,87 EUR/CHF 0,9645 0,9643 EUR/GBP 0,8658 0,8674 USD/JPY 147,37 148,69 USD/CHF 0,8764 0,8803 GBP/USD 1,2711 1,2627

afp/rp