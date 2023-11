New York (awp/afp) - Le dollar est en hausse mercredi face à l'euro et à la livre, soutenu par le message de la Banque centrale américaine (Fed) qui reste "très attentive" à l'inflation même si elle laisse les taux inchangés.

Vers 18H30 GMT, le billet vert grimpait face à la monnaie unique, qui perdait 0,40% à 1,0533 dollar, et face à la devise britannique, qui s'inclinait de 0,30% à 1,2117 dollar.

Les cambistes réagissent ainsi à la décision du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) de prolonger sa pause sur les hausses de taux directeurs tout en restant vigilant quant à l'inflation portée notamment par la vigueur du marché de l'emploi.

Dans son communiqué, la Fed souligne le dynamisme du marché du travail et de l'activité économique, malgré les hausses de taux successives destinées à juguler une inflation qui "reste élevée".

L'institution précise qu'elle veut observer l'évolution de l'économie et "les effets cumulés" des 11 hausses de taux effectuées depuis mars 2022.

"En laissant les taux inchangés tout en continuant à signaler la possibilité d'un relèvement ultérieur, la Fed indique qu'elle reste en mode +on attend de voir+", a estimé Andrew Hunter de Capital Economics.

Le yen se redressait de 0,35% à 151,15 yens pour un dollar, et de 0,74% à 159,23 yens pour un euro, après ses pertes de la veille à la suite de la décision de politique monétaire largement accommodante de la Banque du Japon (BoJ), qui avait déçu les marchés.

La BoJ a choisi de conserver son principal taux directeur inchangé, tout en signalant un assouplissement de son dispositif de contrôle des taux obligataires japonais à 10 ans.

A la suite de cette annonce, la devise nippone était descendue jusqu'à 151,72 yens pour un dollar, un plus bas en un an, et non loin de son plus faible niveau depuis 33 ans.

Face à la monnaie unique, elle avait touché 160,85 yens pour un euro, un niveau plus vu depuis 15 ans.

"La rhétorique plus sévère utilisée (mercredi) par le vice-ministre des Finances", Masato Kanda, renforce la probabilité d'une intervention de Tokyo sur le marché des changes, pour soutenir sa devise nationale, soulignait Derek Halpenny, de MUFG.

M. Kanda a en effet déclaré mercredi matin à des journalistes que le gouvernement nippon restait "sur le qui-vive" face à la débâcle du yen, selon l'agence Bloomberg.

Tokyo est déjà intervenu à plusieurs reprises sur le marché des changes en septembre et octobre 2022 pour défendre sa monnaie - une première depuis la crise asiatique en 1998 - alors que le dollar évoluait autour des 150 yens.

Enfin, la livre britannique hésitait, également en hausse de 0,12% à 86,92 pence pour un euro, en amont de la décision de sa propre banque centrale jeudi.

Cours de mercredi Cours de mardi 18H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0533 1,0575 EUR/JPY 159,23 160,40 EUR/CHF 0,9586 0,9627 EUR/GBP 0,8692 0,8701 USD/JPY 151,15 151,68 USD/CHF 0,9101 0,9103 GBP/USD 1,2117 1,2153

afp/rp